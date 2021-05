Valerio Ferrara lascia Fratelli d’Italia e si candida con la lista civica “La Nostra San Cataldo”

Il candidato sindaco di San Cataldo Valerio Ferrara dopo una lunga riflessione rassegna le dimissioni da Vice segretario Provinciale di Fratelli d’Italia. Verso quale direzione? Verso la POLITICA DEL “FARE”. Ferrara si candiderà sindaco con la lista Civica “LA NOSTRA SAN CATALDO”. Di seguito la dichiarazione di Valerio Ferrara:

”È da diversi mesi che ho reso nota la mia candidatura a Sindaco di San Cataldo ed in tale ottica mi sono messo al lavoro per tracciare il percorso più adeguato da seguire. Ciò che mi ha sempre spinto a fare qualcosa di utile per San Cataldo e mi ha sempre sostenuto, anche in questi mesi, è il grande amore che mi lega fortemente a questa Città. Col passare degli anni mi sono anche reso conto però che per fare qualcosa di concreto è fondamentale avere anche una carica istituzionale che ti permetta non soltanto di “fare” nel tuo piccolo ma bensì che ti permetta di colmare l’incontenibile desiderio di mettersi a pieno servizio per contribuire a renderLa “Migliore” sotto vari aspetti. Vedendo anche le mie figlie lottare ogni giorno per ottenere qualcosa da un Paese che non riesce a darti più un granchè mi sono posto come principale obiettivo di cominciare dall’attirare i Giovani, che sono alla ricerca continua di concretezza. Assistiamo, infatti, ad un continuo e sempre più crescente “esodo” di numerosissimi ragazzi, costretti ad abbandonare la Terra più Bella che c’è, la nostra amata Sicilia. Il mio non vuole essere un invito nei confronti dei giovani ad avvicinarsi a ciò che forse non credono più, la politica, ma chiedo fiducia perché una Città che non riesce a trattenere i propri Giovani, che non ha futuro, è destinata ad un vero e proprio svuotamento, con un conseguente impoverimento delle condizioni socioeconomiche della propria popolazione che rimane sempre più vecchia e sola. È dai giovani che bisogna partire per “ripartire”, specialmente in questo periodo buio della nostra società, messa in ginocchio da uno stato di emergenza pandemica che sembra persistere ancora per altro tempo. Da dove iniziare? Dall’ascolto dell’esigenze di ciascuno, anche dei più giovani, perché la mia non vuole essere una propaganda elettorale ma sempre e solo la ricerca di soluzioni concrete ai tanti problemi che ci ritroviamo a vivere nella nostra San Cataldo. Credo che sia necessario “fare” e non sempre e solo “dire”. Desidero fortemente che la politica del “dire” sia un ricordo lontanissimo e oscuro per San Cataldo. Parlando della decisione presa sul mio impegno ha fatto Eco un altrettanto impegno da parte di tantissimi giovani che hanno risposto alla sfida…con Entusiasmo, Competenza, Fiducia e, soprattutto, tanta Voglia di “Fare”. Cioè che mi ha colpito però è che oltre molti giovani anche tantissimi “Diversamente Giovani” si sono riconosciuti in questa contagiosa voglia di “fare”, di Esserci per la propria Città! È nata così la Lista civica “La Nostra San Cataldo” i cui componenti stanno Insieme per condividere idee, programmi, ma soprattutto, per il “Bene” della propria Città e dei Sancataldesi, appunto per questo la mia candidatura a sindaco sarà presentata con lista civica “La Nostra San Cataldo”. In questi ultimi giorni ho letto vari articoli di giornali, provenienti da vari qualificati esponenti del mondo politico, presente e passato, dell’associazionismo, del volontariato, impegnati nel sociale, nonché di altri che hanno manifestato di avere a cuore il Bene della nostra San Cataldo e che, a tal fine, hanno lanciato un appello a tutte le forze perbene e di buona volontà per mettersi insieme e lavorare attorno ad un progetto comune! Non si può non accogliere una tale richiesta e, insieme alla mia squadra siamo pronti e disponibili a lavorare in tale ottica! A questo punto credo sempre più fortemente nella mia candidatura e mi sento ancor più motivato a portarla avanti, con tutte le forze Sane della nostra San Cataldo, con le quali stringersi in un’unica progettualità…. I Primissimi posti in questa sono occupati da: giovani, lavoro, sostegno alle imprese artigianali e commerciali, messe allo stremo dall’emergenza Covid, transizione ecologica, sviluppo sociale e sostegno alle categorie più fragili e alle fasce economiche meno abbienti. Data la particolare situazione di dissesto finanziario del nostro comune riveste un ruolo fondamentale l’ottenimento e l’utilizzo dei fondi Europei per i diversi ambiti di interesse. La stella polare del progetto? Sarà sempre l’ascolto di ciascuno e la ricerca e messa in atto delle soluzioni più idonee per risolvere ogni genere di problema. Sarà la politica del “fare”, sono certo non rinuncerò mai a questo perché è una forza che sento presente dentro me da sempre, il “fare”, il rendere tutto concreto nella totale trasparenza e mettendo in campo le competenze di una squadra e la voglia di “fare” di ciascuno. Tutti questi mesi di impegno e di risultati soddisfacenti, sia sotto l’aspetto di adesioni che di condivisione di valori sociali importanti, mi hanno portato a considerare e ad effettuare una “scelta” politica e di vita… quella di mettere in primo piano i progetti, le idee, i programmi su cui lavorare e non già l’appartenenza ad uno schieramento politico piuttosto che ad un altro. Ed è in tale ottica che il mio impegno proseguirà, nel senso politico più ampio… quello del “Fare”! Lascio, pertanto, l’incarico correlato alla mia esperienza in seno a FDI, per dedicarmi totalmente alla nostra San Cataldo, ringraziando tutti coloro che condivideranno la mia scelta!