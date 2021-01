Ferrara:”Se il centro destra vuole amministrare San Cataldo ha bisogno di una squadra di persone appassionate, credibili e capaci.”

Valerio Ferrara, coordinatore a San Cataldo di Fratelli d’Italia scrive: “La strategia del centrodestra per le Amministrative 2021, allargare, coinvolgere, ascoltare.

Il centro destra sono tre forze diverse, ognuna con la sua identità, ma capaci sempre di trovare una sintesi.

Con i rappresentanti cittadini dei partiti di centro destra ho buoni rapporti, mi fido di loro e quindi si può intraprendere un percorso positivo. Banco di prova per l’alleanza puntare su candidati che non hanno esperienze di partito, migliore ancora se espressione della società civile e del mondo del fare, dalle imprese alle professioni. Servono volti nuovi e competitivi. Se il centro destra vuole amministrare San Cataldo ha bisogno di una squadra di persone appassionate, credibili e capaci. La gente sosterrà il centro destra se il programma è credibile, occorre lavorare in squadra, noi siamo disponibili al dialogo purché il presupposto sia il bene della città e non altre logiche.”