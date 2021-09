Caltanissetta. Sit in forestali: “Vergognosa e fallimentare Regione, licenzia, paga in ritardo e la Sicilia brucia!”

Sit in a Caltanissetta davanti l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste indetto dal sindacato Snalv Confsal, segretario regionale comparto forestali Manuel Bonaffini. Da oggi 30 settembre la Regione ha sospeso i lavoratori forestali 101isti non tenendo conto che la campagna antincendio termina il 15 Ottobre. “Fallimentare e vergognosa gestione dell’assessore regionale all’ambiente Cordaro e dell’intero governo Musumeci. La Sicilia brucia ancora, lavoratori sospesi, pagamenti in ritardo, nessuna prevenzione e soldi sprecati con canadeir e mezzi privati” Dichiara Bonaffini.