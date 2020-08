Caltanissetta, “Highlights in Neurology III Neuro-Covid 19”: primo congresso in Sicilia sul Covid-19

Si terrà a Caltanissettta presso la sala congressi dell’hotel San Michele, dal 3 al 5 Settembre 2020, il primo congresso in Sicilia sul Covid-19. L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina da Fullcongress – Provider standard E.C.M. 4842. Evento nr. 294491. Sono stati attribuiti nr. 23 crediti formativi.

Per conseguire i crediti è necessario: Partecipare ad almeno il 90% della durata dei lavori congressuali e riconsegnare al termine dell’evento in segreteria la modulistica debitamente compilata e firmata. I crediti verranno rilasciati solo dopo previo riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte del questionario di apprendimento.

Categorie professionali

Numero massimo 100 Partecipanti per garantire il non assembramento causa covid-19: Medico Chirurgo – Farmacista – Biologo – Fisioterapista – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Infermiere – Ostetrico – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.

L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e può essere effettuata on-line collegandosi al sito www.fullcongress.it nella sezione iscrizioni on-line entro il 29 Agosto 2020. Verrà inviata conferma tramite e-mail solo ai partecipanti ammessi entro 5 giorni dall’invio della iscrizione.

Presidente del Congresso Dott. Michele Maria Vecchio

Highlights in Neurology III Neuro-Covid 19 brochure-3-4-5-Settembre-2020-Caltanissetta.pdf