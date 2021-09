Bonaffini, Snalv Confsal. Sit in forestali a Caltanissetta il 30 settembre  

Il sindacato Snalv Confsal, segretario regionale comparto forestali Manuel Bonaffini, manifesta, ancora una volta, il proprio rammarico circa la situazione ormai conosciuta dei lavoratori forestali 101ist dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Regione Sicilia, sul mancato mantenimento al lavoro degli stessi addetti all’antincendio Boschivo che completeranno le giornate previste per legge il 29.09.2021, non tenendo conto che la campagna antincendio termina il 15 Ottobre. Inoltre il servizio verrà svolto con una ridotta presenza solo dei lavoratori 151isti per il completamento della campagna antincendio prevista per il 15.10.2021. Lo Snalv Confsal comunica che giorno 30.09.2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 organizzerà un Sit-in con Gazebo davanti l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta sito in Via Ernesto Vassallo n 14 con una delegazione di lavoratori sempre nel rispetto delle normative previste per il COVID 19.

Mi piace: Mi piace Caricamento...