Nissa Rugby, convocati 4 nisseni per le gare internazionali delle selezioni Sicilia U. 20, 18 e 16

Quattro nisseni convocati per gli incontri internazionali delle selezioni regionali Sicilia,

under 16 e 18, e under 20 femminile, in programma a Catania, sabato 9 febbraio, in

occasione della “Giornata Internazionale del Rugby XV”.

Dennis Carletta e Mattia Famiano nell’U.18, Maria Bonaffini e Martina Olivetti nell’U.20

femminile. Quest’ultima ci racconta delle sue emozioni: “Non mi aspettavo questa

convocazione. Io pratico questo sport da poco più di un anno e mezzo. In questo contesto

voglio dimostrare tutto ciò che ho appreso, per proseguire nel mio miglioramento. Scenderò

in campo con l’intento di divertirmi anche se prima delle gare, solitamente, sono molto

agitata.

Però appena entro sul rettangolo di gioco, tutto sparisce. E’ uno sport che mi ha conferito

molta più sicurezza, in me stessa; molta più consapevolezza: sono molto più sicura di me. In

merito alla gara sono sicura che sarà una bella esperienza, oltre che il mio primo match a

15”.

Grande soddisfazione in seno alla società nissena presieduta da Giuseppe Lo Celso. Una

rappresentanza si recherà nel capoluogo etneo per sostenere i quattro rugbisti.

Per la prima volta in assoluto le selezioni regionali U16, U18 e U20 femminile saranno

impegnate in incontri internazionali con l’Association Cantonale Génevoise (Ginevra,

maschile) e Switzers Rugby (Svizzera, femminile), che arriveranno a Catania venerdì 8

febbraio con una delegazione composta da 50 elementi.

Sarà un evento di rugby a tutto tondo, tra gli incontri previsti sul terreno della Cittadella

Universitaria e il corso d’aggiornamento per allenatori livello “adolescenti”, organizzato dal

responsabile regionale Giuseppe Berretti.

Un evento organizzato e promosso dal Comitato regionale FIR Sicilia e dal Cus Catania,

padrone di casa.