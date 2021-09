Zone franche Montane. La battaglia continua. Sindaco di Mussomeli a Petralia Sottana

Il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania dichiara: “Anche oggi, domenica 12 settembre 2021, continua la nostra battaglia, nella sala consiliare di Petralia Sottana, per il riconoscimento della legge sulla fiscalità di sviluppo “Zone Franche Montane”.

“Il Tempo è Adesso”, i nostri paesi montani stanno attraversando un momento di grande difficoltà con conseguente abbandono delle aree interne e la chiusura di diverse attività produttive, per non parlare delle problematiche aggiuntive dovute alla pandemia COVID-19.

Avere vantaggi fiscali è il modo più efficace per stimolare l’economia di queste aree e per rendere attrattivi i territori montani ed interni come i nostri, consentendo di conseguenza uno sviluppo economico e avere ricadute positive anche in termini di occupazione. Insieme al comitato promotore ci batteremo senza sosta per l’approvazione di questa legge.”

La legge sulle zone Franche Montane consiste nell’incentivare “le attività imprenditoriali già sul territorio ma anche quelle che si vorranno insediare attraverso agevolazioni fiscali e previdenziali temporanee.

Le agevolazioni

Consistono in agevolazioni fiscali e contributive, fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con F24, concernenti:

esenzione dalla imposta sui redditi;

esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;

esenzione dell’imposta municipale propria;

esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente (nelle ZFU che prevedono tale tipologia di agevolazione).

Le agevolazioni vengono riconosciute per predeterminati periodi di imposta.