Vittoria dei ragazzi del progetto “Raggi d’Isole” al 2° Concorso Nazionale “Le diverse Abilità nel Mondo della Ristorazione”

Loro sono Antonio La Porta, Daniele Bruccoleri, Giuseppe Mazzola, ed il 17 Ottobre hanno vinto il primo premio al 2° Concorso Nazionale “Le diverse Abilità nel Mondo della Ristorazione”, organizzato a Siracusa da A.M.I.R.A. (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi) con il Comune di Siracusa, Un Posto Tranquillo, e in collaborazione con l’associazione “Sicilia Turismo per Tutti” e i maggiori Istituti Alberghieri della Sicilia, al fine di sensibilizzare l’inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità nel mondo della ristorazione e nel turismo.

Antonio, Daniele e Giuseppe da tempo frequentano a Caltanissetta le attività formative dell’Ability Restaurant del progetto Raggi d’Isole, ideato dalla cooperativa sociale Etnos, e alcuni di loro da qualche settimana hanno anche iniziato a lavorare con regolare contratto in un’attività di ristorazione solidale.

Al concorso di Siracusa i ragazzi del progetto Raggi d’Isole, hanno preparato con Daniele e Giuseppe alla lampada flambè, un dessert-crepes chiamato la “Granata”, per la presenza tra gli ingredienti del melograno, e Antonio ha svolto il lavoro di “Commis sommelier” spiegando l’abbinamento del vino al piatto.

L’obiettivo del concorso, così come del progetto Raggi d’Isole, è favorire l’impiego di ragazzi con disabilità in attività lavorative, perché la vera inclusione sociale e lavorativa inizia alla fine del percorso scolastico, e i giovani con disabilità cognitive e sensoriali hanno grandi potenzialità ma incontrano numerose difficoltà per entrare nel mondo del lavoro, soprattutto al Sud”.

L’AMIRA, Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi, intende mettere a disposizione delle aziende dei tutor, che con un’adeguata formazione consentano ai ragazzi con disabilità di formarsi e lavorare

come chiunque altro.

Al concorso erano presenti a supporto dell’iniziativa, tra gli altri, il sindaco di Siracusa Francesco Italia, Bernadette Lo Bianco presidente dell’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti” ed esperta in Disability Management e mondo del lavoro, il presidente di A.M.I.R.A Valerio Beltrami, la preside dell’Istituto Alberghiero di Siracusa Giuseppa Rizzo che ha aderito insieme agli altri Istituti Alberghieri della Sicilia, insieme ai docenti di settore che hanno accompagnato i ragazzi speciali. Presenti alla manifestazione anche imprenditori del settore alberghiero come Giuseppe Rosano presidente dell’associazione Noi Albergatori di Siracusa e il presidente del Risto Solidale di Caltanissetta Fabio Ruvolo. La serata di gala si è conclusa con la premiazione di tutti i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione.