Visita di Figliuolo a Palermo. Manifestazione contro green pass all’hub della fiera

Durante la visita del commissario per l’emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, Sit-in di protesta contro il Green pass davanti alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, davanti all’ingresso di piazza Generale Cascino. I manifestanti, che hanno esposto uno striscione con scritto “Lotta di popolo contro il green pass” sono stati guardati a vista dalla polizia che presidiava uno degli ingressi della Fiera, in via Ammiraglio Rizzo. Ad accompagnare il commissario durante la sua visita all’Hub vaccinale c’erano il governatore siciliano Nello Musumeci, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, il commissario per l’emergenza Covid in provincia di Palermo Renato Costa e il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando.

In precedenza il commissario nazionale per l’emergenza Covid aveva visitato l’Ismett. La visita di Figliuolo a Palermo coincide con l’avvio in Sicilia della terza dose per i soggetti fragili.