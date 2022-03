Vincite Lotto, a Canicattì (AG) quaterna da 62.250 euro 

Finisce a Canicattì, in provincia di Agrigento, la più alta vincita ottenuta al Lotto nell’ultimo concorso, pari a 62.250 euro per effetto – come rende noto l’agenzia Agimeg – della quaterna 2-11-14-31 sulla ruota Nazionale, a fronte di una giocata complessiva di 1 euro (0,50 centesimi sul terno ed altrettanti sulla quaterna).

A seguire due vincite da oltre 25 mila euro realizzate ad Arcore (MB) e a Pavia, rispettivamente sulla ruota di Torino e su quella di Palermo.

Il 10eLotto premia invece Bologna e Prato con due vincite da 50 mila euro, in entrambi i casi grazie alle estrazioni frequenti. Terzo posto tra i premi più alti assegnati i 30 mila euro vinti ancora in Emilia Romagna, a Sant’Arcangelo di Romagna (RN).

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 990 milioni di euro.

