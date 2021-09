Vigili del fuoco ed incendi boschivi, un estate da capogiro ma, chi ha fallito, viene premiato!

Carmelo Barbagallo coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia, dichiara: “

L’espressione appena citata ” chi fallisce, viene premiato” è quello che a quanto pare sta avvenendo in Sicilia! In particolar modo, parliamo dell’estate appena trascorsa, ed il fallimento dell’antincendio boschivo studiato dalla regione siciliana ( droni, privati, volontari e senza dare spazio ai vigili del fuoco, unici ad occuparsi di soccorso tecnico urgente).

In questi giorni, una nomina a commissario straordinario per gli incendi boschivi, è stata data al presidente della regione siciliana, nomina che ci aveva lasciato l’amaro in bocca come vigili del fuoco, ricordando che una parola di gratificazione nei confronti di; uomini e donne del corpo, che hanno speso energie non indifferenti, sia con le pochissime risorse umane che esistevano fino al 30 luglio ( grazie al risparmio proprio loro!) E dopo, quando all’improvviso ( come avevamo preannunciato) è scoppiato l’inferno di fuoco, il dipartimento prima la regione siciliana, dopo ( con l’elemosina) hanno messo in campo un dispositivo degno della Sicilia! Ma si doveva aspettare l’inferno di fuoco? Del resto l’abbiamo ribadito più volte! Senza soccorso tecnico urgente e vigili del fuoco, il rischio è elevato! Poi se arrivano gli altri per collaborare ( bonifica e logistica) ben venga.

E fin qui l’abbiamo ribadito più volte! Ma cosa è successo la comitato per la sicurezza a Palermo? Dove non ci hanno c…..o di striscio? Oltre alla nomina, gli hanno dato un’altro bel premio! E si! Il distaccamento volontari vigili del fuoco, nel comune di nascita!

Noi siamo allibiti, non per il distaccamento ( le risorse umane, anche se lascia perplessi il nuovo serbatoio di precari, si precari che verrà aumentato) ma per gli incentivi ricevuti con il nostro sacrificio, a volte anche umano….dove quando chiedi aiuto, ti riempiono di pacche sulle spalle e, alla prima occasione, abdicano per interessi X…..vedi i presidi autostradali…….ci sarebbe da scrivere a non finire ma, noi vigili del fuoco, ci saremo sempre e comunque al servizio della gente e per la gente!”

Carmelo Barbagallo coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia