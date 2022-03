Video. Usb dei vigili del fuoco ricorda i due colleghi morti il 20 marzo 2018. Il sacrificio dei vigili non deve mai essere dimenticato 

Catania 20 marzo 2018: Esplosione con tre morti in un edificio di via Garibaldi, nel quartiere che i catanesi chiamano Il fortino, in un’officina per la riparazione di biciclette c’è stata una fuga di gas che ha messo in allarme i vicini. Dal palazzo, dunque, sono arrivate diverse telefonate ai vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto una pattuglia composta da cinque persone. Uno di loro, ha utilizzato una motosega per tagliare la porta, ma appena l’attrezzo è entrato in contatto con il catenaccio si è verificata una forte esplosione, che ha coinvolto quattro componenti della squadra. Nella deflagrazione sono morte tre persone: due sono i vigili del fuoco Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte, ma all’interno della palazzina è stato trovato anche il cadavere carbonizzato di un uomo, Giuseppe Longo. Due vigili del fuoco sono finiti in ospedale,

illeso ma sotto choc il quinto componente della squadra.

Oggi 20 marzo 2022, Carmelo Barbagallo

coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia, ricorda i due colleghi morti:

A perdere la vita, in quella violenta esplosione avvenuta in via Garibaldi, due anni fa, sono stati i due vigili del fuoco, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico.

Neppure il covid-19 può far dimenticare il sacrificio, che il 20 marzo 2018, causò la morte di Dario e Giorgio. Oggi più che mai, il ricordo non deve essere messo da parte, sarà celebrata una messa nel rispetto delle norme covid-19 nella cappella della caserma in memoria dei due colleghi e padri che nell'espletamento del proprio dovere, persero la vita in quella tragica sera. Loro, come tutti i vigili del fuoco caduti in servizio, devono essere ricordati, anche in un periodo così nero "pandemia e guerra attuale – Russia Ucraina". Il loro sacrificio, deve rimanere indelebile, perché noi siamo una famiglia, loro avevano delle famiglie, e la dimenticanza o, l'indifferenza…… farebbe male, molto male!". ed il ricordo và anche a Vincenzo Lima ( incidente) deceduto nel 2014 e Giuseppe Coco ( covid-19)deceduto nel 2020.

