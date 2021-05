( Video) Protesta Giostrai:” Vogliono farci aprire il 1 luglio. Una follia!” Siciliani il 15 maggio bloccheranno tutto!

I giostrai italiani con un corteo di camion hanno bloccato e rallentato il traffico sulle maggiori strade statali, tangenziali e autostrade di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Sardegna. Ferdinando Uga, presidente nazionale Anesv-Agis, l’associazione nazionale degli esercenti degli spettacoli viaggianti dichiara: “La nostra protesta è partita il 26 marzo, quando abbiamo fatto una manifestazione in tutte le piazze più importanti d’Italia portando il sorriso, la tradizione e la nostra arte. Non è bastato, non ci hanno ascoltato. E il governo ha fissato le riaperture per l’1 luglio: è per noi una tragedia, perché per mettere in piedi un impianto ci vuole un mese di burocrazia solo con i Comuni. Oltretutto non riusciamo a capire perché attività al chiuso, sempre del nostro comparto che è quello culturale, riapriranno, mentre noi all’aperto non possiamo lavorare: questa è una discriminazione che non ci spieghiamo. Si pensi poi che il comparto dell’intrattenimento, da quando è ripartito l’anno scorso per pochi mesi, non ha avuto neanche un contagio, quindi la decisione di far slittare così avanti la riapertura è del tutto irrazionale e priva di argomentazioni basate su evidenze scientifiche . Abbiamo protocolli e delle linee guida molto severi per le ripartenze: ogni volta che montiamo, smontiamo e cambiamo città veniamo sottoposti a una verifica da parte della Commissione provinciale di vigilanza, della quale fa parte anche l’Asl. Siamo la categoria più controllata e allo stesso tempo più dimenticata. Siamo stanchi di essere la cenerentola del comparto culturale”.

I giostrai siciliani attendono il 15 maggio, se non avranno la certezza di poter tornare a lavorare subito, bloccheranno tutto: Sicilia e Italia.