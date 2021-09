(video e foto) Santa Caterina. Scala pericolosa al cimitero impedisce di rendere omaggio ai defunti

Grossi disagi al cimitero comunale di Santa Caterina Villarmosa. A scriverci e segnalarci il problema Laura Di Martino che si è rivolta più volte al sindaco Giuseppe Ippolito senza concludere nulla. Laura vive in Trentino ma ovviamente torna spesso nel suo paese dove c’è la sua famiglia. Vorrebbe anche andare al cimitero a trovare il padre ma purtroppo le tombe del genitore e degli zii sono al quarto piano e la scala che vedete nelle immagini è storta, disaldata, pericolosa. Il problema viene segnalato da quattro anni anche alla precedente amministrazione comunale ma nulla è mai stato fatto. Laura voleva anche inviare personalmente i soldi al comune per sistemare la scala ma le hanno detto di no. La madre di Laura che ha 75 anni, da quattro anni non può dare un bacio al marito o pulire la tomba perché rischia di cadere dalla scala. La sorella per raggiungere i familiari e lasciare i fiori fa grandi peripezie per non cadere. Il problema riguarda ovviamente anche i defunti che si trovano negli altri piani. È così difficile sistemare una scala? Occorrono 4 anni e più per intervenire? La gente non ha diritto ad andare al cimitero a rendere omaggio ai propri cari? Speriamo che dopo questa segnalazione il problema venga risolto. Inoltre dalle foto si evince anche come il cimitero versi in uno stato d’abbandono!

Mi piace: Mi piace Caricamento...