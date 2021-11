(video) Canicattì, maltempo non dà tregua. Alberi sulla carreggiata, appartamento allagato

A Canicattì notte di pioggia battente, tuoni e fulmini. La pioggia non accenna a diminuire anche questa mattina.

Nei pressi di Contrada Cannemasche due alberi hanno invaso la carreggiata, procedere con prudenza..

Dopo la tromba d’aria e gli allagamenti avvenuti in varie zone allagate della città, la pioggia incessante delle ultime ore, ha procurato danni ad altre abitazioni. Nello specifico, un appartamento è stato invaso dall’acqua, procurando ingenti danni all’intero condominio. Il fatto è avvenuto, in una palazzina ubicata in Via Vittorio Veneto, al numero civico 17. L’allagamento è partito dall’attico della palazzina da cui il fiume di acqua che si è accumulata, si è riversato nella stessa abitazione e di conseguenza nell’intero condominio. Vediamo cosa è successo nel dettaglio. Dalle testimonianze raccolte dagli stessi condomini, l’appartamento era da tempo in totale stato di abbandono. La mancanza della cura di esso da parte del proprietario e la presenza di alcuni tipi di vegetazione trascurata, nonché la presenza di diversi rifiuti, hanno otturato gli scarichi. A causa di ciò, assieme alle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni, l’acqua si è accumulata nella veranda dell’attico. Non potendo scorrere lungo gli scarichi, il livello dell’acqua è aumentando notevolmente, tanto da inondare letteralmente l’intero appartamento. L’acqua, come un fiume in piena, non potendo arrestare la sua corsa è defluita tra gli appartamenti dello stabile, causando diversi danni, tra cui la rottura dell’ascensore dell’edificio. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. Per riuscire ad entrare nell’appartamento è stato necessario la presenza dei vigili del fuoco, che con l’ausilio di una scala mobile, sono entrati nell’attico entrando dalla veranda. Le operazioni di bonifica dei pompieri, sono state personalmente seguite ed attenzionate dal sindaco Vincenzo Corbo.

Video CWC