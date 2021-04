(Video) Caltanissetta: Genitori del Plesso San Giusto incontrano il sindaco che ha già fatto richiesta all’Asp per gli screening di massa

I genitori del plesso San Giusto, dell’istituto comprensivo Vittorio Veneto di Caltanissetta (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) ieri lunedì 19 aprile e oggi 20 aprile non hanno mandato i figli a scuola. Dato il numero elevato di contagi da coronavirus in città e nel quartiere adiacente il plesso San Giusto che si trova in viale Regina Margherita 30, i genitori hanno scritto una lettera al Prefetto e al sindaco Gambino con la quale chiedono che vengano effettuati screening di massa sulla popolazione scolastica prima del rientro in classe.

Il sindaco Roberto Gambino, ricevuta l’istanza, ha incontrato i rappresentanti dei genitori per ascoltare le loro richieste e dare gli opportuni chiarimenti. Nessuna certezza sugli screening. Il Sindaco Gambino ha sottolineato di aver già fatto richiesta all’Asp ma ancora non ha avuto alcun riscontro. A questo punto i genitori decideranno singolarmente se mandare i figli a scuola o se attendere la risposta dall’Asp. Un genitore, Vincenzo Sena ci parla dell’incontro di oggi.