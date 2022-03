Video. Caltanissetta. Dona per un Sorriso e i bambini della città insieme per la Pace 

Nemmeno la pioggia e il freddo li hanno fermati. L’ Associazione Dona per un Sorriso, ha organizzato a Caltanissetta oggi pomeriggio la Fiaccolata di Pace, presso Piazza della Repubblica ( piazzetta dei marinai). Alla manifestazione hanno preso parte tanti bambini delle scuole cittadine, il Parroco della Parrocchia Santa Croce della Badia Pietro Riggi e il Sindaco Roberto Gambino. Emozionante vedere i bambini con le fiaccole in mano, accendere i lumini per terra sulla scritta Pace. Sottofondo musicale Imagine di John Lennon. Sempre i bambini hanno letto delle poesie e dei pensieri. L’Associazione Dona per un sorriso (Presidente Sollami Samanda, Volontari Mario Ganci, Adorno Carlo Alberto, Cristina Messina, Vincitore katiuscia Valentina) ringrazia tutte le persone intervenute nonostante il maltempo.



Mi piace: Mi piace Caricamento...