Video. Autotrasportatori in sciopero. Mezzi nelle piazzole e bloccata l’A1 

Nonostante lo sciopero degli autotrasportatori italiani previsto per oggi, lunedì 14 marzo, sia stato bocciato dalla Commissione di garanzia per il “mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni”, com’era prevedibile alcuni camionisti hanno deciso autonomamente di sospendere il servizio e non far partire i propri camion per la consegna delle merci, oppure di bloccare alcune arterie stradali come avvenuto nella notte sull’A1, al bivio per Caserta. Autostrada Napoli-Roma altezza Caserta Nord tutto bloccato questa mattina.

In Sicilia gli autotrasportatori hanno lasciato i loro mezzi fermi nei piazzali.

