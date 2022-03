Video Agrigento. Mareamico: Inciviltà non ha limiti. Rifiuti bruciati in spiaggia 

Claudio Lombardo, delegazione Mareamico Agrigento, denuncia: “L’inciviltà non ha limiti, a fuoco una piccola discarica sulla spiaggia di Cannatello.

Questi imbecilli non capiscono che bruciare rifiuti con plastica e copertoni, oltre che essere vietato, provoca la liberazione di diossine, tossiche per la salute!”

Sul posto i Vigili del fuoco.

