Vespa club Caltanissetta coinvolge i giovani. Successo ad Agrigento. Sport e solidarietà, beni per profughi ucraini 

Alberto Talluto Presidente Vespa club Caltanissetta racconta il primo meeting del Sud Italia che si è svolto ad Agrigento. Al nostro microfono anche 4 ragazzi di Caltanissetta che hanno gareggiato. Il vespa club infatti, avendo i vespisti un’età media di 50 anni, ha trovato la spinta per coinvolgere le nuove generazioni.

Non solo sport ma anche solidarietà sono stati infatti raccolti in questi giorni dei beni di prima necessità che andranno ai profughi ucraini. Le interviste:

Mi piace: Mi piace Caricamento...