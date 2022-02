Valentina Spinello di Niscemi, nuovo responsabile enti locali Lega provincia Caltanissetta

Valentina Spinello , Consigliere Comunale (la più votata a Niscemi), già Assessore e attuale coordinatrice cittadina della Lega nel suo Comune, da oggi è il Responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Provincia di Caltanissetta.

La designazione di Valentina alla guida degli Enti Locali del Carroccio è stata voluta dal Segretario Regionale del partito on. Nino Minardo , dal Responsabile Regionale Enti Locali della Lega in Sicilia Matteo Francilia, da tutto il partito nisseno rappresentato in Parlamento Nazionale dall’on. Alessandro Pagano e guidato in provincia dal Segretario Oscar Aiello .