Vacanze al mare, le scelte degli italiani per l’estate 2021

Vacanze al mare, quanto prima. Questo è uno dei più grandi desideri degli italiani. Per la stagione estiva il mare e la spiaggia la fanno da padroni. Non ci sono rivali nella scelta. Voglia di stare all’aria aperta, di prendere il sole, di divertirsi, anche se con il giusto rigore, dopo un anno e oltre di restrizioni. L’accelerata delle vaccinazioni ha dato una spinta anche verso la prenotazione delle vacanze per trascorrere le ferie in maniera spensierata anche se in modo sicuro.

Ecco perché le scelte degli italiani cadono soprattutto sulle mete italiane. Un’estate quella del 2021 che sarà soprattutto tricolore. Le incertezze e la volubilità delle scelte verso l’estero frenano ancora la voglia di spostarsi oltre i confini nazionali e così le vacanze al mare si pianificano in alcune delle località più belle dello Stivale. Sicilia, Sardegna, Calabria, altre isole e Puglia, sono le mete più desiderate per il momento così come sottolinea Fiavet, l’Associazione delle agenzie di viaggi e turismo.

Non manca però la voglia di andare anche all’estero con Grecia e Spagna tra le mete più gettonate. Anche se le informazioni sugli spostamenti all’estero si aggiornano momento per momento, c’è una parte degli italiani, seppur minore, che non vuole rinunciare al viaggio fuori confine. E così le prenotazioni crescono come la voglia di staccare definitivamente la spina per alcuni giorni, tornando ad assaporare almeno un pizzico di libertà che ci è tanto mancata.

E tu hai pianificato già le tue vacanze al mare? Se anche tu sei tra quel gruppo di italiani “ritardatari” o indecisi dell’ultimo minuto non lasciarti scoraggiare. Affidati nelle mani di chi è in grado di consigliarti e trovare la soluzione giusta per te, anche last minute. Scegli Tramundi, il tour operator online che si occupa di progettare le tue vacanze al mare dall’inizio alla fine, senza che tu debba avere nessuna incombenza.

Dalle spiagge più belle dell’Italia alle acque cristalline delle Grecia e di molte altre mete internazionali. Le destinazioni tra le quali scegliere sono praticamente infinite, come anche le combinazioni di giorni e soluzioni.

Dai tour in barca in Sicilia, scegliendo tra Isole Eolie e le Egadi al Marocco con la tavola da surf. Dal Salento in bicicletta all’Isola di Creta. E poi ancora dal tour della Sardegna del Nord alle Isole Canarie fino in Madagascar per un’avventura alla scoperta dell’isola africana percorrendo sentieri ancora incontaminati. Queste destinazioni non ti bastano? Consulta il book online e scegli il luogo che ti affascina di più.