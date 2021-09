Ussi Sicilia Estate 2021, Lo Celso: “Questo premio è merito dei nostri ragazzi, loro sono la DLF Nissa Rugby”

“Merito dei ragazzi, degli appassionati e professionali componenti dei nostri staff (Amministrativo, Didattico, Marketing, Comunicazione e Tecnico). Il premio è il giusto riconoscimento al loro incredibile lavoro”. Ha trattenuto a stento l’emozione Andrea Lo Celso, Direttore Sportivo della DLF Nissa Rugby, a Trecastagni lunedì 30 agosto, sul palco durante l’intervista per l’assegnazione del premio Ussi Estate 2001 alla società nissena della palla ovale per “l’impegno ed il modo di interpretare l’attività sportiva, sono da esempio per chi ama i veri valori dello sport fondati sulla sana competizione e sul raggiungimento dei risultati attraverso una quotidiana applicazione fatta di sacrifici e rinunce”.

La prestigiosa manifestazione ha premiato le società isolane, i tecnici e gli atleti siciliani che si sono distinti nell’ultima stagione non solo nel panorama regionale ma anche in quello nazionale ed internazionale: riconoscimenti ancor più pregnanti perché assegnati dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (Sicilia); presenti tra gli altri anche il presidente nazionale Gianfranco Coppola con quello regionale Gaetano Rizzo, il consigliere nazionale del Coni Orazio Arancio, il segretario regionale dell’Assostampa Roberto Ginex e il presidente Alberto Cicero.

L’organizzazione è stata di USSI Sicilia e ASD Sicilpool del presidente Pippo Leone, con la collaborazione del Comune di Trecastagni, con in testa il sindaco Giuseppe Messina e dell’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, retto da Manlio Messina.

Il premio alla DLF Nissa Rugby “certifica” la solidità di una società ormai punto di riferimento non solo a Caltanissetta ed in provincia, ma anche nell’intero Centro Sicilia. Ad “evidenziare” la validità del lavoro della società presieduta da Giuseppe Lo Celso, Gianni Saraceno (presidente FIR Sicilia), ha voluto presenziare alla premiazione per sottolineare la vicinanza della federazione ai nisseni.

Andrea Lo Celso, raggiante, con la targa in mano, ha rimarcato: “Grazie all’Ussi. Questo premio assegnato dai giornalisti sportivi è per noi motivo di orgoglio ed aumenta la nostra responsabilità. Abbiamo consapevolezza dei nostri pregi e meriti, ma voglia di fare ancora di più. Che le nostre campagne sul sociale, la nostra attività didattica nelle scuole e il meticoloso lavoro sui settori giovanili, siano apprezzate in tutta la Sicilia ed anche oltre lo stretto, sono un incentivo a fare di più. Lieti di far conoscere in nome di Caltanissetta nella nostra bella isola e nel resto della nazione”.

Al termina della manifestazione lo staff nisseno, oltre a Lo Celso, presente anche il Direttore Tecnico Fabrizio Blandi hanno omaggiato, il sindaco di Trecastagni Giuseppe Messina ed il presidente regionale USSI Gaetano Rizzo, dell’iconica maglietta “Nissa Rugby Family”; il presidente FIR Sicilia, Gianni Saraceno, ha inoltre donato loro anche la cravatta ufficiale FIR.

Il sindaco di Trecastagni Messina, accompagnato dal consigliere comunale Giusy Russo che ha accolto con incomparabile cortesia e disponibilità la delegazione nissena, ha ringraziato per i donidichiarando: “Non conoscevo questa realtà ma sono lieto di apprendere che a Caltanissetta operi una società di questo livello. Lo sport ed il terzo settore necessitano di società come la vostra”.

Il presidente Ussi Sicilia Rizzo, con la sua proverbiale affabilità, ha sottolineato: “Grazie per i doni, grazie al presidente della DLF Nissa Rugby; la vostra organizzazione ed il lavoro che svolgete, sono davvero encomiabili. La Sicilia e lo sport hanno bisogno di voi, delle società, degli atleti e dei tecnici che lavorano con passione, come quelli premiati questa sera”.