Unità Siciliana LE API: “Il viceministro Cancelleri e il Ponte”

Registriamo con grande delusione e disappunto il nulla di fatto circa l’inserimento del Ponte sullo Stretto tra le opere prioritarie per il paese.

È prevalso ancora una volta il veto del PD e dei 5 Stelle con in più la presa per i fondelli di Cancelleri che dice: “sono per il NO al ponte, ma se proprio lo dobbiamo fare, meglio il tunnel”

È chiaramente un modo per perderee tempo e prendere in giro ancora una volta i Siciliani.

Il progetto definitivo del Ponte a campata unica è certificato sia sul piano della sostenibilità ambientale che in quello economico; sia riguardo al rapporto costi-benefici sia sul piano della sicurezza sismica.

Dopo tutti i pareri positivi espressi da svariate commissioni e dai migliori progettisti mondiali di ponti, arriva il viceministro geometra Cancelleri e sostiene, dall’alto della sue grandi competenze tecniche, che è meglio il tunnel.

Mi piacerebbe che i Siciliani si ricordassero, in occasione delle elezioni, quanto il PD e 5 Stelle amano la Sicilia!

Ricordino i Siciliani chi vuole per la Sicilia arretratezza e povertà e chi invece sogna una Sicilia connessa all’Europa, innovativa, al passo coi tempi, ricca e prospera.

Il Ponte non è soltanto unire Sicilia e Calabria, è un tassello importantissimo del Corridoio Europeo che, partendo da Helsinki, arriva fino a Malta, attraversando l’Italia per due terzi della sua lunghezza e rappresentando un importante asse di comunicazione e collegamento per il trasporto delle merci e dei passeggeri, voluto dall’Europa nello spirito della coesione economica e sociale in una prospettiva geopolitica euro-mediterranea.

C’è qualcuno in grado di spiegare al viceministro Cancelleri queste cose?

E soprattutto, c’è qualcuno in grado di spiegargli che nessuno può più prenderci per i fondelli?

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale

Unità Siciliana LE API