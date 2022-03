Un progetto per studiare e proteggere cetacei e tartarughe marine nel Mare Siciliano

NECTON Marine Research Society, continua l’attività di ricerca ed offre a tutti la possibilità di partecipare alle attività di studio di quelli che sono gli unici programmi di ricerca a lungo termine su cetacei, tartarughe marine nelle aree dello Stretto di Messina,del Golfo di Catania e nelle Isole Eolie.



Lo Studio dei Cetacei dello Stretto insieme al Mediterranean Sea Turtle Project ed al Eolian Cetacean Project sono gli unici programmi di ricerca a lungo termine su queste specie nelle aree in oggetto, ed hanno lo scopo di conoscere in modo approfondito le abitudini che legano i cetacei e le tartarughe marine all’ambiente nel quale vengono osservati. I monitoraggi vengono effettuati in un’area molto ampia impegnando risorse umane e non solo, per esaminare al meglio un habitat di fondamentale importanza per capodogli, balenottere comuni, delfini comuni, stenelle striate, globicefali, grampi, tursiopi e per la tartaruga Caretta caretta.

Inoltre, grazie alla collaborazione del dipartimento CHIBIOFARAM dell’Università di Messina e dell’ ISBM dell’Università di Monastir (Tunisia) , da quest’anno Necton effettuerà il campionamento delle plastiche presenti in superficie, allo scopo di quantificare l’impatto che queste hanno sugli ecosistemi e sulle specie oggetto dei programmi di studio.



Le motivazioni dei progetti: L’esigenza di comprendere al meglio le dinamiche che legano i cetacei, le tartarughe marine ed i grandi pesci pelagici all’ambiente dello Stretto di Messina, il loro stato di salute, il comportamento e le aree di maggiore concentrazione in queste acque, unita all’esperienza pluriennale nel campo della ricerca applicata al mare e all’attività diretta svolta dalla NECTON Marine Research Society sono le linee ispiratrici dei programmi di ricerca che scaturiscono anche dal desiderio di dare l’opportunità a chi ha un interesse ed una passione per i mammiferi marini, per le tartarughe, ed in generale per la biologia marina, di studiare stando a diretto contatto con l’ambiente naturale. Dall’inizio di questi programmi di studio ad oggi, i progetti sono stati ulteriormente potenziati anche grazie agli accordi con il Dipartimento CHIBIOFARAM dell’Università MESSINA, l’ ISBM dell’Università di Monastir, Marevivo, AGCI Agrital, Master Gommoni, Nautica Femminó e Wildart Exhibit & Design, che a vario titolo forniscono supporto scientifico e/o divulgativo.



La scelta dei siti e la ricerca: I progetti di ricerca si svolgono in una macro area molto vasta, che dal Golfo di Catania si estende verso Nord ed attraversando lo Stretto di Messina, raggiunge l’Arcipelago delle Eolie. Questa enorme area di studio, viene suddivisa in più macroaree, all’interno delle quali, in funzione del periodo e delle condizioni meteomarine, vengono effettuati i monitoraggi ed i campionamenti.

Tra gli scopi più importanti dei progetti vi sono il monitoraggio delle diverse specie, lo studio del fenomeno dell’interazione tra cetacei ed attività di pesca,la raccolta dei campioni biologici, la foto identificazione e la raccolta e l’analisi quantitativa e qualitativa delle plastiche in superficie. Nei programmi di ricerca si utilizzano varie tecniche tra cui la fotoidentificazione, l’analisi acustica, la raccolta di campioni biologici e delle plastiche, il monitoraggio degli attrezzi da pesca insieme alla costante raccolta di dati attraverso interviste rivolte ai pescatori servono a quantificare l’interazione.

Lo scopo dei corsi inseriti nell’ambito dei progetti di ricerca è quello di permettere ai partecipanti un’esperienza diretta sul campo della ricerca. Fornire loro l’esperienza e gli strumenti per scoprire e comprendere i delicati equilibri che legano le specie studiate all’ambiente nel quale esse vivono. Fornire conoscenze di base sulla biologia e l’ecologia dei cetacei e delle tartarughe marine, sul riconoscimento delle specie, sulla loro salvaguardia e conservazione, comprendere in che modo interagiscono con le attività antropiche e quali siano le conseguenze di queste interazioni, conoscere le attività umane che maggiormente minacciano mammiferi e tartarughe marine ed analizzare la sempre più importante problematica del Marine Litter. Tutti i partecipanti saranno coinvolti nelle uscite in mare e ad ognuno verrà assegnato un compito diretto nella raccolta dati ed nella loro successiva analisi, in modo da consentire a tutti di partecipare attivamente ad ogni fase della ricerca. Inoltre, i partecipanti, a fine corso dovranno essere in grado di utilizzare autonomamente tutti gli strumenti necessari alla ricerca quali SCHEDE DI RACCOLTA DATI, PROTOCOLLI DI CAMPIONAMENTO, BINOCOLI, GPS, DAT, IDROFONI, SONDE DI TEMPERATURA, ECC…

Destinatari dei corsi: Tutte le persone interessate alla ricerca dei cetacei e delle tartarughe marine nell’ambiente naturale, con particolare riferimento agli studenti delle facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di tutti gli atenei Nazionali ed Europei e Nordafricani. Gli unici requisiti richiesti sono tanta passione, tanto amore per il mare ed un minimo di spirito di adattamento.



Organizzazione e Programma giornaliero: All’arrivo di tutti i partecipanti si terrà un briefing di presentazione delle attività. A partire dal 2° giorno, l’attività verrà organizzata in funzione dei progetti e delle condizioni meteo marine, tra lezioni teoriche, visioni di filmati ed attività pratica. Gli argomenti delle lezioni tratteranno il riconoscimento delle specie, la biologia di cetacei e tartarughe marine, metodologie di campionamento, la raccolta dati, le specie di cetacei e tartarughe marine, la legislazione vigente, l’inquinamento marino, la rete trofica, foto identificazione ed analisi dati, bioacustica, gli attrezzi da pesca, protezione e conservazione, raccolta campioni biologici e dati biometrici. I filmati riguarderanno l’attività di pesca, l’interazione tra cetacei e mondo della pesca, la foca monaca.



Attività pratica

-Uscite di monitoraggio (Survey);

-Osservazioni dell’attività di pesca;

-Osservazione e riconoscimento delle attrezzature da pesca;

-Raccolta dati ed organizzazione in database dei dati raccolti;

-Raccolta immagini per la foto identificazione;

-Campionamento delle plastiche

-Campionamenti biologici

-Osservazioni da terra

-Organizzazione dell’assetto dell’imbarcazione.

Attività e vita di campo:

I partecipanti vengono coinvolti attivamente in tutte le attività di ricerca: raccolta dei campioni biologici e dei dati,inserimento di questi nel database, conservazione campioni, all’analisi delle foto, uso della strumentazione etc..

Alloggio: I partecipanti verranno alloggiati in una graziosa abitazione costituita da camera da letto, soggiorno, bagno, cucina, tv a parete, lavatrice, forno, frigorifero. La casa dispone di un balcone ampio e di un terrazzino da 30 mq attrezzato con tavolo, sedie, barbecue completo di piano di lavoro e lavabo, doccia esterna, amaca etc… La casa si trova a pochi passi dalla spiaggia, alla quale si arriva percorrendo un viottolo pedonale. Inoltre, pur trovandosi in una zona tranquilla,lontana dal caos e dallo smog cittadino, è posizionata a pochissimi passi da pub, cinema, ristoranti, pizzerie, spiaggia, attrazioni, panifici,banche,farmacia,bar,pasticcerie,tabacchi, market, macelleria etc… pertanto è tutto raggiungibile a piedi.



Agevolazioni: Grazie agli accordi che NECTON ha stipulato con alcuni operatori locali, i partecipanti ai corsi potranno usufruire di agevolazioni e/o sconti in alcuni ristoranti,pizzerie,pescherie,noleggio biciclette, hotel, B&B, bar.



Date dei corsi: l’attività di ricerca della NECTON, non si ferma mai (se si escludono i giorni con condizioni meteo-marine avverse,i corsi sono legati alla ricerca e non al contrario, pertanto, andando in mare praticamente quasi tutti i giorni. Per quanto concerne i corsi, abbiamo creato un calendario che prevede solo circa 15 settimane. Ciò nonostante, chi è interessato a partecipare ai nostri progetti, può organizzarsi, concordando insieme a noi un periodo anche al di fuori dei turni settimanali, andando incontro ad eventuali necessità, anche del singolo studente/partecipante, magari dettate dai calendari di esami delle varie Università o da esigenze professionali o personali.

Per informazioni: 3391249021

nectonricerche@gmail.com

instagram: nectonmarineresearch

