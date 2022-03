Ucraina, Azzurra Cancelleri: stanziato 1 mln per accoglienza studenti

“Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato lunedì una nota rivolta alle scuole italiane contenente le prime indicazioni e le prime risorse previste per garantire il diritto allo studio e il supporto psicologico a bambine e bambini, ragazze e ragazzi in fuga dai territori coinvolti nella guerra in atto”, annuncia la pentastellata nissena Azzurra Cancelleri commentando la recentissima iniziativa del Ministero dell’Istruzione.“Si tratta di un primo stanziamento urgente – spiega la deputata – pari a 1 milione di euro, da destinare alle istituzioni scolastiche coinvolte nelle predette attività di accoglienza, a breve peraltro integrato con la pubblicazione di ulteriori indicazioni sulle modalità amministrativo–contabili del finanziamento in questione”. “La scuola è da sempre un luogo di accoglienza e solidarietà, ove iniziare alla cultura del dialogo e piantare il seme della pace. Per questa ragione, in questi terribili giorni di efferatezze e profonda sofferenza, anche la nostra scuola non poteva certamente esimersi dal fornire un contributo concreto, aprendo le proprie aule alle studentesse e agli studenti ucraini giunti nel nostro Paese e a quanti ci si attende arriveranno”.“Un gesto più che simbolico – conclude l’On. Cancelleri – volto a evitare che il dramma della guerra prosegua in quello di un sistema di accoglienza “muto”, incapace di cogliere le reali esigenze umane e di assicurare la tutela dei diritti fondamentali della persona, tra i quali vi è il diritto allo studio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...