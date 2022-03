Tragedia sfiorata a Gela. 14enne si lancia dal balcone della scuola 

Tragedia sfiorata ieri mattina, 11 marzo, in una scuola privata di Gela. Una ragazzina di 14 anni, M. S., si è lanciata dal secondo piano durante l’orario delle lezioni, poco dopo le 11. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il servizio sanitario che ha provveduto al ricovero. Nonostante il volo da 5 metri di altezza la giovanissima non presenta uno stato generale gravissimo. Trasferita in ospedale, è stata ricoverata nel reparto di ortopedia per i traumi riportati. Sono intervenuti anche i medici del servizio psichiatrico dell’Asp per la valutazione del quadro psicologico che, al momento, è devastante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...