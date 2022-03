Torre Salsa, resort da sogno. Si cerca personale  

Tutto pronto per l’inaugurazione dell’Adler Spa Resort Sicilia, la struttura ricettiva extra lusso dell’omonimo gruppo che verrà inaugurata il prossimo 7 luglio in prossimità della meravigliosa riserva naturale di Torre Salsa, nel comune di Siculiana. Un complesso formato da diversi corpi edili – realizzato secondo i principi dell’architettura sostenibile pensata da Hugo Demetz – con tetti ipogei perfettamente inseriti, in posizione panoramica, su una collina.

Novanta camere, divise in 74 Junior Suite di 55 m² e 16 Family Suite di 75 m², tutte con terrazzo privato di 15 m² – costruite e arredate con materiali naturali come il legno e la terracruda, tra giardini fioriti, profumo di zagare e piccole aree coltivate con vigneti, oliveti e orti di erbe aromatiche e una vegetazione tipica che scivola fino all’accesso al mare. Un investimento importante – quello del Gruppo Adler Spa Resorts & Lodges dei fratelli Andreas e Klaus Sanoner – nella provincia di Agrigento. Una scommessa imprenditoriale che si traduce ovviamente in nuovi posti di lavoro per giovani e non del territorio. E sono tante le figure professionali che l’azienda sta ricercando in questi giorni invitando gli interessati a far pervenire eventuali candidature: dai giardinieri ai receptionist passando alla cucina con camerieri, cuochi, chef, maître fino ad arrivare ai fisioterapisti, massaggiatori e professionisti del benessere.

Il resort, infatti, è dotato di un Centro Wellness & Spa, con un’estensione di ca. 3200 m² all’interno ed estesi spazi all’esterno, tra piscine, saune e aree relax, che propone una vasta scelta di programmi: thalassoterapia, le applicazioni vulcaniche ed i trattamenti esclusivi Adler che utilizzano le proprietà e i principi attivi di sostanze naturali provenienti dal territorio siciliano quali il sale marino, l’estratto d’arancia, oli essenziali e fiori. Sarà inoltre creato un suggestivo spazio dedicato allo yoga e alla meditazione posto come un’isola al centro di un laghetto naturale e raggiungibile attraverso un pontile, che favorirà la totale connessione con gli elementi di questa terra, meravigliosa e impervia. Per presentare la propria candidatura basta un semplice click nell’apposita sezione “Lavora con noi” presente sul sito Adler (https://www.adler-resorts.com/de/jobs/stellenangebote/135-0.html?fbclid=IwAR1vL3a7ui4PkQIvL09N3ozx-DrR6PG8qUvPPRvbPmvw01rRp4QnIKLFIik).

Un investimento sul territorio salutato con entusiasmo anche dal sindaco di Siculiana, Peppe Zambito: “Una grande opportunità per i giovani siculianesi che hanno competenze nel settore alberghiero e della ristorazione, con buona conoscenza di una lingua straniera. Se avete passione per l’ospitalità e un forte spirito di squadra, mettetevi in gioco e proponetevi per una interessante sfida lavorativa. Altri imprenditori stanno scegliendo il nostro territorio per investire nel campo turistico, con offerte di lavoro qualificate e gratificanti. L’Amministrazione comunale sosterrà ragazze e ragazzi attraverso l’organizzazione di corsi specifici di formazione, per consentire loro l’acquisizione di nuove competenze.” “Il nostro obiettivo – dichiara Sami Aglietti, Direttore della nuova struttura – è lasciare tracce indelebili nei ricordi dei nostri ospiti, offrendo esperienze uniche di autentica ospitalità italiana in un ambiente raffinato ed elegante”.

