Stipula assicurazione on line, agrigentino truffato 

Un 36enne di Agrigento ha stipulato on line un contratto di assicurazione annuale, di un furgone, pagando 288,70 euro, ma incappato in un posto di controllo della polizia Stradale, il mezzo è risultato privo di polizza assicurativa. L’uomo ha mostrato il contratto con scadenza nel 2023 ai poliziotti, ma dagli accertamenti compiuti sia dal trentaseienne, che dagli agenti, il furgoncino non era assicurato.

I poliziotti gli hanno elevato una multa da 800 euro, e il veicolo è stato posto sotto sequestro. Alla vittima del raggiro non è rimasto altro da fare che formalizzare alla polizia una denuncia a carico di ignoti per la truffa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...