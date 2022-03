Stelle della Ristorazione: Lo chef Stefano Sanfilippo, riconfermato presidente regionale APCI, Chef da tutta la Sicilia a Como  

Di Danila Bonsangue.

Concluso il Save the date, Stelle della Ristorazione, organizzato dall’Associazione Professionale Cuochi Italiani a Como.

Presentati per la Sicilia, dal presidente regionale M.Stefano Sanfilippo i seguenti chef:

Gianni Cravana per Gela;

Francesco Leanza per Enna,Troina;

Ettore Giordano per Palermo, Bagheria;

Nato Micale per Messina, Spadafora;

Alessandro Torretta per Palermo;

Filippo Lembo per Messina.

Congresso ricco di personaggi di rilievo come Carlo Cracco, Ernst knam Paolo, Marchi Chicco Cerea 3 stelle Michelin e molti altri componenti di spicco nel mondo della ristorazione.

Cornice meravigliosa lo Sheraton Hotel Lac di Como.

È stata confermata la fiducia e la carica di presidente regionale per la Sicilia per i prossimi 4 anni allo chef Maestro M.stefano Sanfilippo che consegue in APCI (associazione professionale cuochi italiani) il terzo mandato.

Stefano Sanfilippo e gli altri chef dichiarano:”Ciò che ci ha fermato nell’ ultimo biennio non è stata la voglia o il coraggio di andare avanti ma tutto il disastro derivato dall’ ultima crisi economico-finanziaria e successivamente il rischio pandemico ma comunque siamo rimasti attivi in forma differente e presenti anche in situazioni umanitarie. Faremo e riorganizzeremo l’entourage in Sicilia con nuovi progetti e nuove figure professionali che affineranno e struttureranno ancor più le attività di APCI in Sicilia ma anche a carattere nazionale ed internazionale”

Mi piace: Mi piace Caricamento...