Stabilizzazione dei precari della sanità, Miceli (Pd): “Boccata d’ossigeno soprattutto per la Sicilia, si pensi anche agli amministrativi”

“Sono orgoglioso di sostenere un Governo che ha annunciato di volere procedere in finanziaria alla stabilizzazione dei precari del mondo della sanità. Ma ho manifestato al mio gruppo parlamentare la necessità di insistere affinché questa stabilizzazione riguardi tanto il personale sanitario quanto quello amministrativo che è stato assunto per fronteggiare la pandemia”. Lo dice Carmelo Miceli, deputato siciliano del Pd e componente delle Commissioni Giustizia e Antimafia.

“Dare stabilità a chi in questi mesi è stato in prima linea a tutela della nostra salute – aggiunge Miceli – non è semplicemente un atto di riconoscenza nei confronti di chi si è fatto carico di un momento storico senza precedenti, ma è l’unico vero modo per colmare il vuoto di organico che ha storicamente penalizzato le nostre aziende sanitarie, specialmente in Sicilia”.