18^ “Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento”, domenica 13 Marzo 2022

Il percorso della gara realizzato su circuito cittadino da percorrere più volte, interesserà Viale Falcone Borsellino lato mare – Viale Dei Pini – Viale Viareggio – Viale Falcone Borsellino lato monte – Via Nettuno – Viale delle Dune – Viale Emporium – Via Luca Crescente – Rotonda Porta Aurea – Via Passeggiata Archeologica – Via Sacra – Tempio di Giunone

Divieto di transito il 13 Marzo 2022 dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

Viale Emporium, tratto compreso tra il civico 12, all’altezza dell’autorimessa della ditta “T.U.A.”, fino alla rotatoria denominata “Pantalena” è imposto ambo i lati il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli.

Viale dei Pini, tratto compreso tra la rotatoria denominata “Giardini” e la rotatoria denominata “Pantalena” viene imposto il divieto di transito a tutti i veicoli.

Viale Viareggio, tratto compreso tra il civico 1 fino al Piazzale Caratozzolo è imposto ambo i lati il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli.

Piazzale Caratozzolo, il parcheggio lato mare verrà riservato ai mezzi degli organizzatori e dei partecipanti alla manifestazione.

Lungomare Falcone e Borsellino, nelle corsie lato mare e lato monte, tratto che va dal Piazzale Caratozzolo fino al Piazzale “Giglia”, è imposto in ambo i lati il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli.

Via Nettuno, tratto compreso dal Piazzale Giglia fino all’ intersezione con via Del Papavero, all’ altezza dello “Stabilimento di P.S.” è imposto ambo i lati il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli .

Viale delle Dune, tratto compreso dall’intersezione di via Del Papavero fino all’intersezione con la via Lacco Ameno è imposto il divieto di transito a tutti i veicoli.

Via Passeggiata Archeologica e nel Viale Luca Crescente, tratto compreso dall’intersezione con la via Petrarca fino al viale Emporium, è imposto il divieto di transito a tutti i veicoli.

