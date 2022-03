La club house della DLF Nissa Rugby sede di un’importante riunione per programmare, tramite la FIR, il rilancio dell’attività giovanile, e non solo, rugbistica nel centro Sicilia. Allo stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta, sede strategica della società nissena della palla ovale, punto di riferimento del movimento isolano, è giunto (direttamente da Roma su indicazione del presidente nazionale Marzio Innocenti) Giuseppe Artuso Delegato FIR Commissione Rilancio Sudaccompagnato dal presidente della FIR Sicilia Gianni Saraceno e da Tito Cicciò tecnico regionale federale.

Punto focale del primo incontro, ne seguiranno altri per mettere a punto dei progetti federali specifici, la situazione del rugby nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento.

Per il nisseno presenti la DLF Nissa Rugby (con il presidente Giuseppe Lo Celso, il Direttore Sportivo Andrea Lo Celso ed il Direttore Tecnico e Sviluppo Fabrizio Blandi) ed i Tauri San Cataldo (con il presidente Andrea Minnucci ed il tecnico Ilaria Ilardo). Ad Enna il rugby è in fase di ricostruzione, a breve dovrebbe nascere una nuova società ed alla riunione era presente Liborio Gioveni Delegato Provinciale Enna. Agrigento vive invece una fase “stagnante”, necessarie delle iniziative ad hoc per ‘rianimare’ il movimento.

Imprescindibile ripartire dai giovani: gettate le basi per un movimento “unico” che serva ad implementare le categorie e razionalizzare le risorse tecniche e finanziarie. La fine, ormai prossima della pandemia, induce a scelte rapide ed incisive. Propositivo il primo approccio e le idee nate dall’interlocuzione.

“In più occasioni il Presidente Innocenti ha manifestato grande attenzione per il rugby nel Sud Italia istituendo – tra le altre cose, sottolinea Gianni Saraceno – la Commissione Rilancio; naturalmente qualunque progetto o idea della governance federale non può prescindere da una puntuale conoscenza dei territori e delle loro specificità per garantirne la massima efficacia. Il Comitato Sicilia continua a essere vicino alle Società ed è pronto a supportarle nell’elaborazione delle proprie proposte e a offrire il proprio contributo affinché possano essere realizzate. Le province di Caltanissetta, Enna e Agrigento rappresentano un’area strategica per il rugby siciliano e quindi da parte nostra sarà massimo l’impegno per lo sviluppo delle Società esistenti e per favorire la nascita di nuove.”

