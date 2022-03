Vitale: “Onorati di ospitare i dirigenti del nisseno, di Enna e di Agrigento”

Nuova, incisiva e coinvolgente iniziativa della FIGC Sicilia che vedrà il capoluogo nisseno, centro non solo geografico ma anche ‘sostanziale’ nel panorama calcistico isolano, sede del corso per dirigenti (riservato alle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento) organizzato dal Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, di concerto con la Scuola Palermitana. Il corso (totalmente gratuito e della durata di 18 ore) per dirigenti sportivi, riservati alle società affiliate alla Figc, con particolare riferimento a quelle nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, dei campionati maschili e femminili di calcio a 11 e calcio a 5, si propone di fornire gli strumenti formativi necessari allo svolgimento di mansioni dirigenziali presso Società dilettantistiche oltre che di agevolare il Dirigente Sportivo nell’acquisizione di una professionalità polivalente indispensabile per la gestione di una Società sportiva dilettantistica, secondo criteri aziendali mirati al raggiungimento del miglior risultato e alla cura e gestione delle risorse umane.

Le Società dovranno confermare la partecipazione al Corso, assicurando la presenza di almeno un dirigente e comunicandone il nominativo, entro le ore 18.00 del giorno 9 marzo 2022, secondo le modalità reperibili sul bando.

Il corso è in programma venerdì 11 e 25 marzo (di pomeriggio dalle ore 14.45 alle 19.30) e nei giorni di sabato 12 e 26 marzo (di mattina dalle ore 08.45 alle ore 13).

Giorgio Vitale, Delegato provinciale FIGC-LND Caltanissetta, sottolinea: “Onorati di essere stati scelti dal presidente Sandro Morgana come sede di questo prestigioso corso, nato anche grazie al nostro impulso, consapevoli che la formazione dei dirigenti sia il primo mattone per la crescita ed il consolidamento del calcio dilettantistico. Siamo certi che le società aderiranno all’iniziativa. Da parte nostra come delegazione provinciale, massimo impegno nella predisposizione della logistica e del supporto ai dirigenti federali docenti del corso”.

