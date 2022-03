Sport, Cuffaro: “Occorrono programmazione e risorse. Tutti devono poter praticare attività sportive”

Primo tavolo tecnico sullo sport organizzato dalla DC Nuova a Palermo. L’incontro, convocato da Giuseppe Giordano, responsabile regionale per lo Sport del partito, si è svolto ieri presso l’hotel Villa D’Amato a Palermo.

Alla presenza del commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro, e dei rappresentanti della Sicilia Occidentale (Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta), sono stati nominati i responsabili allo Sport di Palermo. Gaetano Occhione ha ricevuto la delega di responsabile cittadino allo Sport della DC Nuova, Loredana Francofonte e Gioacchino

Lo Verde, responsabili provinciali.

“Per la DC Nuova – dichiara Totò Cuffaro – lo sport rappresenta un elemento fondamentale nella formazione delle future generazioni e riteniamo sia indispensabile non solo per il benessere fisico ma anche

per la crescita personale perchè rafforza quei valori che diventano fondamentali nella vita di tutti i giorni, come l’onestà, il sacrificio, la lealtà, l’autostima ed è per questo che ci impegneremo per far sì che

tutti possano avvicinarsi allo sport e ci siano attrezzature e strutture funzionanti in ogni parte della Sicilia”.

“È impossibile fare sport se non ci sono impianti e attrezzature – prosegue -. Da un lato, occorre coinvolgere tutti, facendo una

programmazione seria, dall’altro, servono le risorse economiche. Negli anni sono sempre più diminuiti i fondi per le società sportive e oggi soltanto chi ha soldi può permettere ai propri figli di praticare sport.

In bilancio, questo Capitolo, è sempre quello più penalizzato, è ora di dire basta e la Regione deve farsi carico di avviare i bambini alle attività sportive. Noi ci impegneremo affinchè lo Sport in Sicilia abbia la sua giusta dimensione”.

“Avremo un referente per ogni provincia – dichiara Giuseppe Giordano – e tutti insieme prenderemo le decisioni e agiremo. Intendiamo iniziare un percorso che coinvolga tutte le province della Sicilia e tutti gli attori: dalle società alle famiglie, dai tecnici agli atleti. Il nostro obiettivo è fare squadra per far crescere tutto il movimento sportivo nella nostra Isola. Possiamo far divenire la Sicilia il luogo dove organizzare tornei e manifestazioni. Dobbiamo crederci e vogliamo trovare sinergie per arrivare al nostro obiettivo”.

Nella foto: Totò Cuffaro, Giuseppe Giordano e Diego Campione

