Sommatino. Candidato Sindaco Gianluca Infuso, sostenuto da Forza Italia e DC Nuova

Ieri sera si sono riuniti in assemblea i partiti di Forza Italia e DC nuova rappresentata da Paolo Palermo, il Movimento Agricoltori Sommatinesi, un gruppo di sportivi, imprenditori edili, società civile, simpatizzanti, ecc.. per definire la nascita di una lista civica che ha come candidato a sindaco Gianluca Infuso.

Paolo Palermo: “Durante l’ennesima riunione e dopo un lungo dibattito, si è concordati di sostenere il candidato a Sindaco Gianluca Infuso, sostenuto dal responsabile provinciale del dipartimento agricoltura e foresta della DC nuova Paolo Palermo, dopo l’umiltà dimostrata da Gianluca Infuso disponibile a dare tre passi indietro, con queste parole ha dimostrato di non avere veti su gli altri candidati .

Ritengo che Gianluca Infuso, per la sua esperienza e umiltà, sia il candidato idoneo per risolvere le varie problematiche di questo paese da molto tempo martoriato.”

Gianluca Infuso: “Ringrazio quanti hanno partecipato alla riunione e si sono espressi favorevoli alla mia candidatura, non lasciando altra scelta se non quella di accettare, forti del fatto che in questi anni sono stato l’unico o uno dei pochi a spendersi mettendoci la faccia e raggiungendo risultati importanti per la nostra comunità. A quel punto, vista l’insistenza, l’affetto e il riconoscimento del mio lavoro, ho accettato l’investitura.

A ulteriore dimostrazione della mia umiltà e di quella di tutto il gruppo lasciamo una finestra aperta al dialogo e a quanti vogliono partecipare nell’interesse esclusivo del territorio e della cittadinanza.”

Nei prossimi giorni ci incontreremo per definire il programma e il nome da dare alla lista civica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...