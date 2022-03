Sofia Ferrara la prima nissena finalista nazionale una ragazza per il cinema 

Si è svolta a Riesi domenica 27 marzo la prima selezione provinciale Caltanissetta, Agrigento, Enna di “Una ragazza per il cinema” concorso arrivato alla trentaquattresima edizione, diretto dai Patron Antonio lo presti e Daniela Erano che vedrà la finale l’11 settembre 2022 nello scenario del teatro greco di Taormina. Una selezione condotta dallo speaker radiofonico e agente di zona Emanuele Cellauro che afferma: ”È stata una serata di varietà dove oltre alla moda e alla bellezza si è tirato fuori il talento nello stile inimitabile di una ragazza per il cinema che sono fiero di portare in scena per il secondo anno e che alla finale 2022 ha visto protagoniste sei delle mie ragazze”. Al suo fianco nella conduzione Desiana Bruno,Flavia Schembri e Darlyn Biffetto, finaliste nazionali che hanno portato in scena l’esibizione della serata talento svoltasi in finale. La vincitrice di tappa è stata la nissena Sofia Ferrara, le fasce regionali sono state conquistate dalle nissene Francesca Margiotta, Giulia Sorce, Flaminia Tricoli e dalle agrigentine Maria Rita Grimaldi e Emily Terrana.

