Siracusa. Cadavere di un uomo in mare, forse malore improvviso  

Il corpo senza vita di un 41enne siracusano, operatore ecologico, è stato rinvenuto intorno alle 14 nelle acque di contrada Isola. Una motovedetta della Guardia Costiera si è occupata del recupero del cadavere, vicino la spiaggia di via La Maddalena, e del trasporto fino alla Darsena in Ortigia. L’uomo era vestito e pare possa essersi trattato di un malore, da un primo sommario riscontro, mentre non ci sarebbero elementi tali da far pensare ad altro.

Il magistrato di turno, Gaetano Bono, ha disposto la riconsegna della salma alla famiglia, senza ordinare l’autopsia. Indagini affidate ai Carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...