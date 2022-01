Sifus- Confali Sicilia: Solo una riforma del comparto forestale che fa sistema può soddisfare lavoratori. Il resto sono chiacchiere

Invece che una “riforma del comparto forestale”, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla, e il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, hanno imbastito (come emerge dai lavori della III commissione dell’ARS) una proposta di legge ‘pro forestali’ che punta maldestramente sia a superare il problema della procedura d’infrazione con l’Europa attraverso la stagionalità dei contratti e contestualmente, che ad acchiappare un minimo di consenso elettorale sparando fantomatici aumenti di giornate di lavoro.

In risultato della strategia contenuta nel ddl è nefasto tanto è vero che il Governo Musumeci, come ha già compreso, si è messo tutti contro:

1) i forestali poiché hanno capito molto bene che le 120 giornate per i 78isti e i 101isti e le 180 giornate per i 151isti sono un illusione ottica poiché nella migliore delle ipotesi si otterrebbero in 6 anni ( 1/6 l’anno) e, inoltre, pagando il prezzo di importanti prerogative di cui fino ad oggi hanno beneficiato quali :

a) il meccanismo che prevede il turnover per consentire il transito automatico da un contingente all’altro ; b) l’attuale contingente a tempo indeterminato;

c) l’attuale contratto di lavoro che verrebbe trasformato con un contratto stagionale vincolato alle giornate stabilite dalla norma;

2) l’Europa che vuole il tempo indeterminato per tutti i precari e continua ad inviare al Governo Regionale ripetute procedure d’infrazione;

3) i sindacati confederali che rivendicano una riforma che preveda due contingenti: uno di 180 giorni e l’altro a tempo indeterminato; invece, con il Governo Crocetta avevano accettato la proposta di riforma Cracolici che era ancora peggiore di questa poichè all’art. 21 prevedeva financo la cancellazione delle attuali garanzie occupazionali.

4 ) il SiFUS che si batte per una riforma che punta da sempre al tempo indeterminato per tutti i circa 18 mila forestali Siciliani in un ottica di pubblica utilità.

“In verità -ha dichiarato Maurizio Grosso, Segretario Generale del SiFUS- il Governo Musumeci, nonostante in campagna elettorale si era impegnato a votare una riforma pro stabilizzazione, non ha idea di cosa significa il termine “riforma” e anziché ascoltare il SiFUS ha preferito millantare improbabili aumenti di giornate che si scontrano con l’utilità oggettiva dei forestali per i boschi e il territorio, con le indicazioni della Commissione Europea e con le ragioni dei sindacati. Una riforma è una cosa seria e lo abbiamo rappresentato con i fatti -ha continuato Grosso- al Governo Musumeci facendo presentare all’ARS, da ben 9 parlamentari di maggioranza e opposizione, il ddl 1009 che allarga le competenze dei forestali e fa sistema tra patrimonio boschivo, ambiente, territorio, turismi e lavoro. L’allargamento delle competenze, a partire dalla messa in sicurezza del territorio, dalla pulizia e regimentazione dei torrenti, ecc, consentono di attingere da nuovi canali finanziari che permettono alla riforma che proponiamo di addivenire ad tempo indeterminato per tutti i lavoratori. Siccome non c’è più sordo di chi non vuol sentire -ha concluso il Segretario Generale del SiFus, Maurizio Grosso- noi non ci stancheremo mai di gridare le ragioni dei boschi, del territorio e della Sicilia.