Siciliane: 500 donne dicono no a una politica solo maschile e chiedono le dimissioni del deputato Figuccia 

Con un appello che ha fatto il giro dell’Isola, cinquecento donne chiedono le dimissioni di Vincenzo Figuccia, deputato leghista, che è intervenuto nei giorni scorsi con una frase violenta e maschilista sulla mancanza di donne nel rimpasto della giunta regionale di Governo guidata da Nello Musumeci.

Una caduta di stile che dimostra – scrivono nella lettera il gruppo di Siciliane, che raccoglie studentesse e professoresse, attrici, professioniste, attiviste e giornaliste – “l’arroganza al potere, l’avidità e l’ignoranza di chi si crede impune. Di chi alimenta la cultura patriarcale e machista rendendola pregiudizio morale di una visione plurale, che accoglie tutte le sensibilità e le valorizza”.

L’affermazione di Figuccia è la conferma, ancora una volta, di una subcultura presente oggi in una parte della politica, quella più violenta e conservatrice che crede ancora che il “potere di decidere della vita degli altri deve essere maschio”. Non accettando, invece, che “femmina è la possibilità di contribuire a generare eguaglianza, pari opportunità, apertura melting pot. E dunque da escludere”.

L’esclusione di donne dal Governo regionale è una notizia desolante che fa cominciare nel peggiore dei modi il nuovo anno per la Sicilia e per tutte le donne che ogni giorno contribuiscono alla crescita culturale, economica e sociale dell’Isola. Ma, purtroppo, è al passo con quanto emerge ogni giorno da notizie e dati statistici. Non dimentichiamo che – scrivono ancora il gruppo di donne – “dal 1947, a sedere sugli scranni di Sala d’Ercole sono state appena 46 donne sul totale degli 811 deputati eletti all’Assemblea. Poco più del 5 per cento. La nostra Isola è ultima per disponibilità di posti al nido (meno di 10 bambini su 100) e al tempo pieno (meno di 6 bambini su 100). È fanalino di coda su scala europea per occupazione femminile. Anche in Sicilia abbiamo più laureate e diplomate rispetto ai coetanei uomini, eppure quasi 8 donne su 10 non lavorano”.

Dati sconfortanti e che confermano che la politica tutta maschile non funziona: “per questo a indignarci è la capacità di voler spazzare via secoli di lotte per l’emancipazione, per la parità, per l’accesso ai diritti negati e per la possibilità di poter contribuire al bene comune”.

“Solo la rappresentanza politica di una diversità di genere, etnia, religione, orientamento sessuale, provenienza geografica, lingua, opinione politica, condizione personale e sociale, – sottolineano le Siciliane – possono realmente migliorare il mondo in cui viviamo. Il contrasto a tutte le condizioni che storicamente, socialmente e culturalmente hanno portato a una scarsa eterogeneità nella rappresentanza politica va perseguita con azioni legislative, sociali e politiche, nella più vasta accezione del termine. Non vogliamo – concludono – solo piangere l’ennesimo corpo di donna trafitto e umiliato. Vogliamo invece ribellarci sempre e con forza ad azioni, linguaggi, decisioni che provano a umiliare le donne, il loro protagonismo sulla scena politica e a relegarle al buio della sconfitta sociale. Ma noi non ci stiamo. Non basteranno le scuse, non stavolta. Il leghista Figuccia si dimetta”.

Testo integrale della lettera e firme:

L’arroganza al potere.

L’arroganza, l’avidità e l’ignoranza di chi si crede impune. Di chi alimenta la cultura patriarcale e machista rendendola pregiudizio morale di una visione plurale, che accoglie tutte le sensibilità e le valorizza.

Ma il potere deve essere maschio.

Il potere di decidere della vita degli altri deve essere maschio.

Femmina è la possibilità di contribuire a generare eguaglianza, pari opportunità, apertura, melting pot. E dunque da escludere. E così il deputato regionale della Lega, Vincenzo Figuccia, con la violenza frutto di una orribile subcultura di cui è intriso, esprime supporto alla scelta di un rimpasto regionale che escluderebbe una rappresentanza femminile. Del resto un fatto così grave non può essere difeso se non con strumenti lontani dal ragionamento civile.

Il nostro ragionamento è ampio: La Sicilia è una delle ultime regioni rimaste in cui non esiste la doppia preferenza di genere, ragione per cui soltanto 14 dei 70 deputati all’Ars sono donne. Dal 1947, a sedere sugli scranni di Sala d’Ercole sono state appena 46 donne sul totale degli 811 deputati eletti all’Assemblea. Poco più del 5 per cento.

La nostra Isola è ultima per disponibilità di posti al nido (meno di 10 bambini su 100) e al tempo pieno (meno di 6 bambini su 100). È fanalino di coda su scala europea per occupazione femminile. Anche in Sicilia abbiamo più laureate e diplomate rispetto ai coetanei uomini, eppure quasi 8 donne su 10 non lavorano. Evidentemente la politica tutta maschile non funziona. Per questo a indignarci è la capacità di voler spazzare via secoli di lotte per l’emancipazione, per la parità, per l’accesso ai diritti negati e per la possibilità di poter contribuire al bene comune.

Solo la rappresentanza politica di una diversità di genere, etnia, religione, orientamento sessuale, provenienza geografica, lingua, opinione politica, condizione personale e sociale, possono realmente migliorare il mondo in cui viviamo. Il contrasto a tutte le condizioni che storicamente, socialmente e culturalmente hanno portato a una scarsa eterogeneità nella rappresentanza politica va perseguita con azioni legislative, sociali e politiche, nella più vasta accezione del termine.

Non vogliamo solo piangere l’ennesimo corpo di donna trafitto e umiliato. Vogliamo invece ribellarci sempre e con forza ad azioni, linguaggi, decisioni che provano a umiliare le donne, il loro protagonismo sulla scena politica e a relegarle al buio della sconfitta sociale. Ma noi non ci stiamo. Non basteranno le scuse, non stavolta. Il leghista Figuccia si dimetta.

Mai smetteremo di lottare, mai ci ridurremo al silenzio e mai faremo un passo indietro rispetto alle nostre convinzioni.

1. Adele Pitarresi

2. Adele Schiró

3. Adele Traina

4. Adelina Palmeri

5. Adriana Mansueto

6. Adriana Piampiano

7. Adriana Ragusa

8. Adriana Sardo

9. Agnese Ciulla

10. Aissetou Jaiteh

11. Alba Plano

12. Aleandra Cataldo

13. Aleandra Cataldo

14. Alessandra Adelfio

15. Alessandra Aiello

16. Alessandra Buffa

17. Alessandra De Caro

18. Alessandra Jaforte

19. Alessandra Lo Sicco

20. Alessandra Minesso

21. Alessandra Notarbartolo

22. Alessandra Perrone

23. Alessandra Ragusa

24. Alessia Carollo

25. Alessia Ciriminna

26. Alicia Reina

27. Alma Gasparro

28. Ambra Amato

29. Ambra Baxhaku

30. Angela Bottari

31. Angela Caruso

32. Angela Chiello

33. Angela Cilio

34. Angela Di Maio

35. Angela Errore

36. Angela Galici

37. Angela Marcucci

38. Angela Panepinto

39. Angiolina Salamone

40. Anita Frisco

41. Anna Agosta

42. Anna Arena

43. Anna Bufardeci

44. Anna Deluca

45. Anna Forte

46. Anna Ilardi

47. Anna Immordino

48. Anna Mangione

49. Anna Maria Balistreri

50. Anna Maria Bonafede

51. Anna Maria Bruno

52. Anna Maria Caruso

53. Anna Maria Gargano

54. Anna Maria Randazzo

55. Anna Ponente

56. Anna Romeo

57. Anna Staropoli

58. Anna Vadala’

59. Anna Zeami

60. Annalisa Calì

61. Annamaria Pace

62. Annamaria Randazzo

63. Antonella Di Bartolo

64. Antonella Monastra

65. Antonella Reina

66. Antonia Cascio

67. Antonia Lo Piccolo

68. Antonietta Fazio

69. Antonina Lo Cicero

70. Antonina Mangione

71. Antonina Romeo

72. Aurelia Carrubba

73. Aurora Valenti

74. Barbara Amodeo

75. Beatrice D’Amico

76. Beatrice Monachello

77. Beatrice Monroy

78. Calogera Ganci

79. Carmela Caruana

80. Carmela Montalbano

81. Carmen Curró

82. Catalda L‘Episcopo

83. Caterina Lo Cicero

84. Caterina Martinez

85. Caterina Negrini

86. Caterina Pellingra

87. Caterina Spina

88. Cetti Iovino

89. Cettina Di Benedetto

90. Cettina Di Martino

91. Chiara Buonamente

92. Chiara Favaloro

93. Chiara Silvestri

94. Chicca Cosentino

95. Cinzia Di Maria

96. Cinzia Marceca

97. Clara Spallino

98. Clara Triolo

99. Claudia La Franca

100. Claudia Lari

101. Claudia Pilato

102. Claudia Puglisi

103. Claudia Rizzo

104. Claudia Spinnato

105. Concetta La Leggia

106. Cristina Alga

107. Cristina Lo Cicero

108. Dalila Nobile

109. Daniela Arletti

110. Daniela Crimi

111. Daniela Faletra

112. Daniela Salvaggio

113. Daniela Tolomeo

114. Daniela Ursino

115. Daniela Vaccaro

116. Danila Giardina

117. Danila Serra

118. Daria Saccone

119. Debora Carollo

120. Delia Maccarrone

121. Delia Samoná

122. Diletta Morinello

123. Donatella Finocchiaro

124. Donatella Sturiano

125. Dorothy Giarratana

126. Ela Polizzi

127. Elena Scavone

128. Elena Tornello

129. Eleonora La China

130. Eleonora Lo Iacono

131. Eleonora Sorano

132. Eliana Amato

133. Eliana Arletti

134. Elisa Concialdi

135. Eloisa Princiotta

136. Elvira Dragonia Vernengo

137. Elvira Guarino

138. Elvira Miserendino

139. Elvira Morana

140. Elvira Rosa

141. Elvira Rotigliano

142. Emanuela Fazzini

143. Emanuela Lodato

144. Emilia Martorana

145. Emilia Tripoli

146. Emma Giannì

147. Emmanuelle Bouhours

148. Enza Longo

149. Enza Malatino

150. Enza Nucera

151. Eugenia Nicolosi

152. Evelina Santangelo

153. Fabiola Carbonaro

154. Fabiola Romeo

155. Fabiola Staropoli

156. Federica Aloisio

157. Federica Prestidonato

158. Felicita Tranchida

159. Flora Arcuri

160. Floriana Marino

161. Floriana Roggio

162. Francesca Damiani

163. Francesca Giannettino

164. Francesca Lotta

165. Francesca Mittica

166. Francesca Parrinello

167. Francesca Traina

168. Francesca Valeria Scopelliti

169. Francesca Vella

170. Gabriella Candido

171. Gabriella Lauro

172. Gabriella Lotá

173. Gabriella Roccaforte

174. Gaetana Consolo

175. Gaetani Nuccia

176. Gaia Pelligra

177. Gaia Quirini

178. Germana Ciaramitaro

179. Giacoma Rizzo

180. Giada Amato

181. Giada Li Calzi

182. Gigi Simon

183. Gilda Arcuri

184. Ginevra Cosentino

185. Ginni Albegiani

186. Gioacchina Campanella

187. Giorgia Calì

188. Giorgia Piombo

189. Giorgia Prestigiacomo

190. Giorgia Puleo

191. Giovanna Albegiani

192. Giovanna Belluccia

193. Giovanna Cumbo

194. Giovanna Di Fiore

195. Giovanna Floridia

196. Giovanna Licitra

197. Giovanna Lo Cicero

198. Giovanna Pancucci

199. Giovanna Rizzo

200. Gisella Vitrano

201. Giuditta Perriera

202. Giulia Alagna

203. Giulia Bagnasco

204. Giulia Basile

205. Giulia Bernardi

206. Giulia De Spuches

207. Giulia Valenti

208. Giuliana Di Piazza

209. Giuliana Zerilli

210. Giuseppa Arena

211. Giuseppa Di Cataldo

212. Giuseppa Ferraro

213. Giuseppa Micali

214. Giuseppa Vanella

215. Giuseppina Di Girolamo

216. Giuseppina Vicari

217. Giusy Chirco

218. Giusy Lo Greco

219. Giusy Tumminelli

220. Gloria Zuccaro

221. Grace Sciarrone

222. Grace Sciarrone

223. Grazia Ferranti

224. Grazia La Ferrera

225. Grazia Loria

226. Grazia Santelli

227. Grazia Scalici

228. Graziella Amori

229. Graziella Papa

230. Graziella Perticone

231. Graziella Saglimbene

232. Hanne Carstensen

233. Ida Pidone

234. Ilde Scaglione

235. Iliana Ciulla

236. Ina Lo Presti

237. Iolanda Moro

238. Irene Ientile

239. Irene Scalici

240. Irene Tagliavia

241. Ivana Riggi

242. Ivana Vitrano

243. Jerusa Barros

244. Jessica Cimino

245. Jlassi Sofia

246. Katia Blasco

247. Laila Maccarrone

248. Lara Salomone

249. Laura Barreca

250. Laura Costa

251. Laura Gambino

252. Laura Schimmenti

253. Laura Scrimali

254. Laura Troìa

255. Laura Zanca

256. Lavinia Tumminia

257. Licia Castoro

258. Licia Masi

259. Lidia D’Angelo

260. Liliana Minutoli

261. Liliana Ortoleva

262. Lilla Anagni

263. Lilli Cefalù

264. Lina Cacciatore

265. Loredana Amato

266. Loredana Cilluffo

267. Loredana Ilardi

268. Loredana Rosa

269. Loredana Tomasino

270. Lorella Aiosa

271. Lorena Palazzo

272. Loriana Cavaleri

273. Lucia Argiroffi

274. Lucia Briguglio

275. Lucia Callaci

276. Lucia Cimino

277. Lucia Lauro

278. Lucia Ruvituso

279. Lucia Sardo

280. Lucia Sorci

281. Lucia Tuccitto

282. Lucie Jeanjean

283. Luisa Pirone

284. Luisella Giallombardo

285. Luminita Felicia Petac

286. Lycia Trapani

287. Manuela Mezzatesta

288. Manuela Parrocchia

289. Mara Amato

290. Mara Cortimiglia

291. Margherita Plaja

292. Margherita Tezza

293. Maria Adele Cipolla

294. Maria Angela Fatta

295. Maria Antonietta Scopece

296. Maria Anzalone

297. Maria Carmen Fasolo

298. Maria Carolina Castellucci

299. Maria Claudia Formisani

300. Maria Concetta Corona

301. Maria Concetta Cortina

302. Maria Concetta Denaro

303. Maria Cristina Mangano

304. Maria Ficano

305. Maria Gabriella Cannizzaro

306. Maria Giaimo

307. Maria Giuliano

308. Maria Giuseppina Sciaulino

309. Maria Grazia Lo Cicero

310. Maria Grazia Mansueto

311. Maria Grazia Patronaggio

312. Maria Grazia Ruggerini

313. Maria Grimaudo

314. Maria Lea Ziino

315. Maria Luisa Angileri

316. Maria Luisa Benincasa

317. Maria Luisa Giordano

318. Maria Moceo

319. Maria Pia Erice

320. Maria Pia Giuffrida

321. Maria Pia Natoli

322. Maria Portovenero

323. Maria Romana Tetamo

324. Maria Rosa Turrisi

325. Maria Rosa Vitale

326. Maria Rosaria Provenzano

327. Maria Teresi

328. Mariangela Di Gangi

329. Mariangela Patti

330. Marica Longo

331. Mariella Fina

332. Mariella Struppa

333. Marilena Salemi

334. Marilisa Cusimano

335. Marina Bonomolo

336. Marina Di Gristina

337. Marina Galici

338. Marina Marino

339. Marina Sajeva

340. Marisa Cucci

341. Marisa Leo

342. Marisa Spallino

343. Mariuccia Lucitra

344. Marta Favaloro

345. Maruzza Battaglia

346. Marzia Ingrassia

347. Marzia Movarelli

348. Marzia Raimondo

349. Mascia Castellucci

350. Masha Sergio

351. Matilde Gregoretti

352. Matilde Politi

353. Melania Messina

354. Mia Caiozzo

355. Michelina Nucera

356. Mila Spicola

357. Milena Gentile

358. Miriam Di Peri

359. Monica Garraffa

360. Monica Guizzardi

361. Monica Romano

362. Monica Romano

363. Myriam Barrale

364. Nadia Lodato

365. Nicoletta Cosentino

366. Noemi Troja

367. Ornella D’Anna

368. Ornella Giordano

369. Ornella Roselli

370. Paola Cannizzaro

371. Paola Di Vita

372. Paola Gozzo

373. Paola Patti

374. Paola Sibiano

375. Pasqua De Candia

376. Patrizia Di Dio

377. Patrizia Miceli

378. Patrizia Pappalardo

379. Piera Fallucca

380. Piera Messina

381. Pina Di Leonardo

382. Pina Mandolfo

383. Raffaella Cosentino

384. Raffaella Ganci

385. Rina Roncati

386. Rita Affatigato

387. Rita Barbera

388. Rita Carrabino

389. Rita Di Bona

390. Rita Greco

391. Rita Puglisi

392. Roberta Alagna

393. Roberta Angileri

394. Roberta Cinà

395. Roberta D’Alcamo

396. Roberta Lo Bianco

397. Roberta Peri

398. Roberta Prestigiacomo

399. Roberta Romeo

400. Roberta Rosano

401. Roberta Scaglione

402. Roberta Scrima

403. Roberta Volo

404. Romina Di Ciaula

405. Rosa Castiglione

406. Rosalba Bellomare

407. Rosalba Leggio

408. Rosalia Chiovaro

409. Rosanna Cataldo

410. Rosanna Catania

411. Rosanna Provenzano

412. Rosaria Alleri

413. Rosi Castellese

414. Rosita Marchese

415. Rossana Antero

416. Rossana Bonsignore

417. Rossella Alletto

418. Rossella Pennacchio

419. Rossella Pizzuto

420. Rossella Sciacca

421. Rosy Licata

422. Sabrina La Corte

423. Salvatrice Di Fede

424. Sandra Rizza

425. Santa Esposto

426. Sara Amorino

427. Sara Dragotto

428. Sara Gambino

429. Sara Li Donni

430. Sara Romano

431. Scaglione Francesca

432. Scaglione Mariangela

433. Selene Costa

434. Senay Boynudelik

435. Serafina Di Cataldo

436. Serafina Moncada

437. Serena Amato

438. Serena Palmizio

439. Serena Termini

440. Shpëtime Baxhaku

441. Silvia Timoneri

442. Simona Cusimano

443. Simona D’Angelo

444. Simona Di Nuovo

445. Simona La Ferrera

446. Simona Marino

447. Simona Rabboni

448. Simona Tolve

449. Sonia Lo Coco

450. Sonia Martorana

451. Stefania Brusca

452. Stefania Cilluffo

453. Stefania Di Gangi

454. Stefania La Barbera

455. Stefania Sammarco

456. Stefania Scontrino

457. Stefania Soldano

458. Stefania Tedesco

459. Stefania Zanna

460. Stella Barbaro

461. Teresa Campagna

462. Teresa Di Salvo

463. Teresa Staropoli

464. Tina Montinaro

465. Tiziana Celiberti

466. Tiziana Piscitelli

467. Tiziana Russo

468. Tiziana Tirrito

469. Tiziana Venturella

470. Valentina Apollone

471. Valentina Chinnici

472. Valentina Cimino

473. Valentina Colli

474. Valentina La Motta

475. Valentina Mangiaforte

476. Valentina Marchione

477. Valentina Marconi

478. Valentina Morici

479. Valentina Trizzino

480. Valentina Turrisi

481. Valentina Volo

482. Valeria Briguglio

483. Valeria Graziani

484. Valeria Leonardi

485. Valeria Marino

486. Valeria Megna

487. Valeria Militello

488. Valeria Prestigiacomo

489. Valeria Troìa

490. Vanessa D’Anna

491. Venussa Masu

492. Vera Scibilia

493. Veronica Caggia

494. Virginia Lo Cicero

495. Virginia Mangione

496. Vita Salvo

497. Vitalba Biundo

498. Viviana Gandolfo

499. Viviana Mercurio

500. Yodit Abraha

Si può sottoscrivere la lettera sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/siamosiciliane/