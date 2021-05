Sicilia Zona gialla. Tornatore (TNI) chiede chiarimenti sulla riapertura di ristoranti e bar all’aperto

Michele Tornatore Direttore provinciale di Caltanissetta TNI Italia – Tutela nazionale imprese, scrive al Presidente della Regione:

Oggetto: chiarimenti in vista del passaggio in zona gialla della regione Sicilia

In relazione al d.l. 52/21 art. 4, in vista del passaggio a zona gialla della regione Sicilia, con la presente siamo a chiedere chiarimenti sulle attività di ristorazione dal momento in cui saranno autorizzate ad aprire al pubblico e nello specifico:

1) Servizi di ristorazione (art. 4 d.l. 52/21): non solo quelli di ristoranti e trattorie ma anche quelli di tutti gli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come bar, pub, pasticcerie, gelaterie, esercizi per asporto di pizze, piadine, ecc.;

2) esercizi aperti dal momento in cui la regione passa in zona gialla: solo quelli che hanno tavoli all’aperto (v. sotto) e/o un bancone accessibile dall’esterno

3) nozione di esercizio “all’aperto”: oltre a quello su area senza alcuna copertura, anche lo spazio con soffitto fisso (es. muratura, legno, ecc.) ma con almeno tre lati completamente aperti, salvo l’ingombro dei sostegni senza funzione di chiusura laterale; in caso di pareti laterali costituite da finestroni scorrevoli e sovrapponibili, deve rimanere aperto almeno il 50% della superficie delle pareti laterali dei tre lati finestrati; i dehors e le altre strutture con chiusure

4) i bar con codice 56.3 con disponibilità di tavoli all’aperto possono effettuare servizio di asporto dalle ore 5 alle ore 18 oltre che il servizio al tavolo e sino alle ore 22 solo il servizio al tavolo. Si fa presente che la Regione Veneto ha emanato una circolare che chiarisce tali termini e riteniamo che sia il caso, al fine di evitare incomprensioni e relative tensioni tra esercenti ed organi preposti ai controlli dal momento in cui la Sicilia passerà a zona gialla, che gli uffici in indirizzo emanino anche essi una circolare di chiarimenti.