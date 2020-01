Sicilia, trovato cadavere sub in decomposizione

Il cadavere di un subacqueo, con una muta di colore viola e scarpe da tennis, ormai decomposto è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri su una spiaggia tra i comuni di Castel di Tusa e Milianni nel messinese. Le condizioni del corpo non consentono per ora un’identificazione del sesso, e dell’età, anche se alcune fonti parlando di una donna. Dopo la scoperta, compiuta dal giardiniere di una villa nelle vicinanze, sono intervenuti i carabinieri di Mistretta e gli uomini della Guardia costiera di Sant’ Agata Militello e di Santo Stefano. Il corpo è stato trasferito all’ospedale di Patti Barone Romeo per le analisi.