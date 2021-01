Sicilia, scuola: dall’8 gennaio ripresa della didattica in presenza per il 50% dell’utenza scolastica

L’assessore regionale dell’Istruzione Roberto Lagalla, ha diffuso oggi, tramite l’Anci, le nuove direttive per la ripresa delle attività didattiche in presenza negli istituti d’istruzione di secondo grado. In sintonia con il Dpcm del 3 dicembre e dell’ordinanza del ministro della Salute del 21 dicembre scorso, dall’8 gennaio prossimo la ripresa delle predette attività didattiche sarà limitata al 50% dell’utenza studentesca, oltre i portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali ai quali dev’essere comunque assicurato il quotidiano accesso alle lezioni.

Dal 18 gennaio 2021, ove confermato da conformi provvedimenti a carattere nazionale, l’affluenza dell’utenza studentesca sarà elevata al 75%.

Per gli orari d’ingresso e uscita degli studenti, devono essere articolati in due fasce orarie differenziate (orientativamente 8-13 / 9-14/ 9,30-14-/ 9,30-14,30) a decorrere dal 18 gennaio 2021.

Il dipartimento sanitario attraverso l’Usca dedicata al Comparto scolastico valuterà l’opportunità di procedere al monitoraggio sanitario delle condizioni di epidemiologia, attraverso apposite attività di screening. Alle amministrazioni locali viene invece demandato il compito di prevedere idonea sorveglianza in entrata e in uscita dai mezzi di trasporto.