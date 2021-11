Sicilia Nuova, Maiorana a Musumeci: “Bocciati 31 progetti, grave danno per l’agricoltura”

Il Professor Vincenzo Maiorana presidente di Sicilia Nuova scrive al Presidente Musumeci

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE MUSUMECI

Egr. Presidente

altre volte noi di Sicilia Nuova ,ci siamo rivolti a Lei in forma critica per delle Sue scelte non condivisibili ,ma in questa occasione desideriamo attuare un comportamento, se ce lo concede, paterno nel tentativo di aiutarLa nella gestione della Sua attività di responsabile del destino sociale e economico dei Siciliani.

Ci riferiamo alla bocciatura attuata dal Governo di tutti i 31 progetti presentati dalla Regione Siciliana , questi erano quasi interamente a favore dell’agricoltura settore molto trascurato da sempre .

Lei ha accusato il Governo, di comportamenti contro il Sud, vero da sempre ma fuori luogo in questa occasione, infatti sono stati approvati 20 progetti presentati dalla Regione Calabria .

Come ha evidenziato Patuanelli i progetti che Lei ha presentato non rispettavano le norme previste .

Questo è un grave danno non solo per l’Agricoltura Siciliana ma per tutti i Siciliani perchè per il principio economico dei vasi comunicanti il danno a un settore si diffonde a tutti gli altri Pazienza ! Potrà ripresentarli tutti e anche altri approfittando delle risorse disponibili dal Recovery Fund ma dovranno essere redatti da personale qualificato o per lo meno attento.

E’ possibile che Lei non disponga di questo personale La informiamo che da anni l’ONU ha messo a disposizione tecnici qualificati per la formulazione dei progetti finalizzati a una economia sostenibile,ma validi anche per gli obiettivi del Recovery ,che si riuniscono nella iniziativa denominata 3 Points di cui ne esistono 6 in Italia e uno abbiamo la fortuna di averlo a Ragusa .

Abbiamo deciso di aiutarLa, invece di attaccarLa, per amore dei Siciliani i quali si trovano veramente al collasso e di tutto hanno bisogno fuorchè di populismo, che di certo produce consensi ma mai benefici.

Buon lavoro

Enzo Maiorana

Presidente di Sicilia Nuova