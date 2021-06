Sicilia non passa in fascia bianca. Si attende il 21 giugno

In Sicilia le misure meno restrittive dovrebbero scattare dal 21 giugno. L’Isola è ancora una volta la regione che fa segnare il maggior numero di nuovi contagi giornalieri, precedendo la Lombardia che si ferma a 270.

La Sicilia non c’è tra le regioni che da lunedì prossimo diventeranno zona bianca, sono 29 milioni gli italiani per i quali ci saranno le restrizioni minime, ma non ancora i siciliani. Passeranno nella zona bianca, l’Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Puglia. Queste si aggiungerebbero così a quelle già in questa fascia: Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Su base nazionale scende ancora il valore medio dell’incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti che passa a 26 rispetto al 32 della scorsa settimana. Fermo invece l’Rt nazionale allo stesso valore di 7 giorni fa: 0,68. “La prevalente circolazione in Italia della variante inglese e la presenza di altre varianti che possono avere una maggiore trasmissibilità e/o eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a monitorare con attenzione la situazione e mantenere cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia” raccomanda l’Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sul monitoraggio Covid-19 in Italia.