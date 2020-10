Riunita questa sera la giunta regionale siciliana per adottare un disegno di legge che richiama in forma e sostanza” quella gia’ adottata per Bolzano. “Lo ha fatto Il Trentino Alto Adige in virtù dell’ autonomia non vedo perché non può farlo la Sicilia. Mi auguro che anche il parlamento condivida la mia decisione” dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci. Il ddl siciliano prevede ristoranti aperti fino alle ore 22, i bar fino alle 20.

