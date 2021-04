Sicilia e Veneto unite “Nel nome della Musica”

Ancora una volta i musicisti solidali di Padova della YSO e i giovani musicisti siciliani della GOS si uniscono virtualmente per eseguire in prima assoluta un componimento del loro comune direttore Raimondo Capizzi, “Nel nome della Musica”.

“In realtà è un insieme di piccole composizioni che scrissi in questi anni” -spiega Capizzi- “e che a causa del primo lockdown down del 2020 (febbraio-aprile) iniziai a maturarne la loro unione, e così prese vita questo piccolo pezzo musicale in stile pop-sinfonico. Una melodia inserita è appunto la linea melodica di una mia marcia funebre che scrissi per omaggiare le vare del giovedì Santo a Caltanissetta, in particolare Ecce Homo”.

Ancora una volta una Pasqua anomala, solitaria ma grazie a queste iniziative si può fare entrare l’arte dentro casa e cosa più importante si continua a coltivare quello che è lo spirito di gruppo, che se anche virtuale, ma bisogna mantenere.