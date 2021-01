Sicilia da domenica “ Zona Rossa”. Il governo accontenta Musumeci

Sicilia zona rossa da domenica 17 gennaio. Secondo i dati in mano al governo all’isola spetterebbe l’arancione, ma Roma accontenta il presidente Musumeci e assegna le restrizioni più dure. A firmare l’ordinanza il ministro Roberto Speranza, dopo l’esito del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Da domenica Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano vanno in zona rossa, mentre altre nove regioni passano in area arancione: sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano sempre in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Sei le regioni che restano in giallo: Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.

La zona rossa limita fortemente gli spostamenti. Non è infatti possibile muoversi dall’abitazione, se non per comprovate ragioni di lavoro, necessità o salute e per ritornare al domicilio e alla residenza. Valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici ma solo all’interno del proprio comune.