Sicilia, Covid 20 novembre: 1634 nuovi casi. Italia 37242

In Sicilia oggi 20 novembre sono 1634 nuovi casi da coronavirus, su poco più di diecimila tamponi. Identico il tasso di positività degli esami fatti, che rimane al 16,31%, come ieri. Aumentano, purtroppo, le vittime, 43 in più rispetto a ieri (1098 in totale). Nell’Isola superati i cinquantamila casi complessivi. Cinque ricoveri in più in regime ordinario (1537) e due in più in terapia intensiva (242), dopo lo zero di ieri. Incremento dei nuovi casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 37.242 (a fronte dei 36.176 di ieri) con un numero di tamponi effettuati (238.077) inferiore ai 250.186 di ieri. Il rapporto positivi/tamponi risale a 15,6 (ieri 14,6). Elevato il numero dei morti, 699 (ieri erano stati 653), per un totale di 48.569. Gli attualmente positivi diventano 777.176, con un incremento di 15.505 unità rispetto a ieri, i dimessi/guariti 520.022 (+21.035). I casi totali di coronavirus nel nostro Paese dall’inizio dell’emergenza salgono a 1.345.767. I ricoveri ordinari salgono di 347 unità (totale 33.957), quelli in terapia intensiva di 36 (totale 3.748). In isolamento domiciliare sono 739.471 pazienti, +15.122 rispetto a ieri.

