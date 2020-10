Si è spento Totò Scarantino. Caltanissetta perde un grande uomo, cronista e cameraman

Si è spento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Salvatore Scarantino. Aveva 63 anni ed è morto per l’aggravarsi delle condizioni di salute che da tempo non erano buone. Per 45 anni ha lavorato nelle radio e tv locali oltre ad essere anche il referente dei Tg delle testate regionali. . Prima di dedicarsi negli ultimi anni alla sola attività di operatore radiotelevisivo, era stato un attento cronista e un brillante conduttore per testate locali e regionali. Molto stretto il suo rapporto con la redazione nissena de La Sicilia di cui il suo studio, al pianterreno dello stesso stabile del giornale, era praticamente una propaggine. Per molti anni ha collaborato con Tcs dove condusse svariati programmi. Alla famiglia le più sentite condoglianze dalla redazione di giornale nisseno.

